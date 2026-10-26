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Unai Simón, primer español en ganar el trofeo al mejor portero de la temporada

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Londres, 26 oct (EFE).- El portero Unai Simón, del Athletic Club y de la selección española, consiguió este lunes el trofeo que designa al mejor guardameta de la temporada en la gala del Balón de Oro.

Simón, que releva en el palmarés al italiano Gianluigi Donnarumma, conquistó la pasada temporada la Copa del Mundo encajando solo un gol en los ocho partidos disputados y llevándose el Guante de Oro de la competición.

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El vasco es el primer portero en la historia de España en ganar este galardón, que se instauró en 2019 y que, desde entonces, han ganado Alisson Becker, Donnarumma en dos ocasiones, Thibaut Courtois y Emiliano Martínez, también en dos ocasiones.

Simón, que recibió el premio de las manos de Peter Schmeichel, ya fue segundo en este premio hace dos temporadas, en el mismo año en el que ganó la Eurocopa con España.

"Ha sido uno de los veranos más bonitos de nuestra vida", aseguró Simón en referencia a la conquista del mundo.

En Londres, el arquero estuvo acompañado por su familia y por una delegación del Athletic que incluye al presidente, Jon Uriarte, y el director deportivo, Mikel González. La intención del club es que José Ángel Iribar también estuviera presente, pero no se pudo hacer.

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