Recuento de votos confirma que Yotova y Gyurov pugnarán por presidencia en segunda vuelta

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Sofía, 26 oct (EFE).- La presidenta interina de Bulgaria, la prorrusa Iliana Yotova, y su principal rival, el europeísta Andrey Gyurov, competirán por la jefatura del Estado el próximo 1 de noviembre, en la segunda vuelta de las presidenciales, al no haber obtenido ninguno la mayoría necesaria en la votación del pasado domingo.

Tras el escrutinio del 99,94 % de las papeletas, Yotova quedó en primer lugar con el 34,76 % de los votos, frente al 31,94 % obtenido por Gyurov, anunció este lunes la Comisión Central Electoral del país balcánico.

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En tercer lugar, con el 12,54 %, quedó Kostadin Kostadinov, líder del partido ultranacionalista y prorruso Resurrección, Kostadin Kostadinov, mientras que ninguno del resto de los 24 candidatos superó el 2 %.

La primera vuelta se caracterizó sobre todo por un abstencionismo récord en las urnas.

Mientras la Comisión Electoral aún no ha publicado el porcentaje de participación, los principales institutos demoscópicos estiman que fue del 22 %, lo que de confirmarse sería el nivel más bajo desde la caída del comunismo en 1989.

Así las cosas, la segunda vuelta hubiese sido necesaria incluso si alguno de los candidatos hubiese ganado con mayoría absoluta, ya que según la legislación vigente, la primera vuelta no tiene validez si la asistencia a las urnas no llega al 50 %.

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Gyurov, un firme defensor de la asistencia prestada a Ucrania en su defensa ante la agresión de Rusia y que aboga por mayor esfuerzos de la UE y la OTAN en la disuasión de Moscú, fue el candidato más votado en el extranjero, con el apoyo del 45,6 % de los miembros de la diáspora búlgara, frente al 22,87 % de Yotova.

La actual jefa del Estado interina, que aboga por restablecer las relaciones con Moscú y frenar la ayuda para el país atacado, es una experiodista de televisión y exdiputada socialista, de 62 años, que fue vicepresidenta del país durante casi 10 años junto al prorruso Rumen Radev.

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Accedió en enero a la presidencia en funciones después de que Radev dimitiera para presentarse en las legislativas anticipadas de abril pasado, que acabó ganando con amplia mayoría con su partido Bulgaria Progresista. EFE