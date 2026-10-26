Modi felicita a Lula por su reelección y espera trabajar con él en "estrecha colaboración"

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Nueva Delhi, 26 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, felicitó este lunes al recién elegido presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por renovar el cargo para un cuarto mandato y expresó su deseo de seguir trabajando de manera conjunta.

"Espero trabajar en estrecha colaboración con él para profundizar y expandir aún más la multifacética Asociación Estratégica entre la India y Brasil", afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X.

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El mandatario indio agregó que, juntos, continuarán fortaleciendo su cooperación "en diversos sectores, promoviendo las prioridades compartidas del Sur Global y trabajando hacia un mundo más inclusivo, equitativo y sostenible".

A las felicitaciones se sumó también desde el sur de Asia el presidente de Sri Lanka, el líder marxista Anura Kumara Dissanayake, quien celebró el triunfo del mandatario brasileño afirmando que "el pueblo de Brasil no solo ganó unas elecciones, derrotó a las fuerzas de la corrupción, la división y las mentiras políticas".

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"La histórica victoria del camarada Lula en Brasil demuestra que el pueblo no puede ser engañado por dinastías políticas en bancarrota y los fantasmas del pasado que creen que el poder es mayor que el derecho. ¡Muchas felicidades, compañero, por liderar la marcha del progreso una vez más!", publicó Dissanayake en su cuenta de X. EFE