Miembros del pacto de La Meca se reúnen en Irán para evitar escalada ante ataques hutíes

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El Cairo/Teherán, 26 oct (EFE).- Altos mandos de los países que integran el Acuerdo de La Meca -Arabia Saudí, Pakistán y Turquía- se reúnen este lunes en Teherán con responsables iraníes para buscar reducir la tensión entre las partes ante una posible mayor escalada en Oriente Medio por el conflicto entre los rebeldes hutíes y Riad.

El ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salmán, encabeza la delegación del reino en "las reuniones de hoy en la capital iraní", afirmó el viceministro de Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Rayed Krimly, en su cuenta oficial de X, y añadió que en el encuentro estarán los países del Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca.

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Participarán el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, así como el jefe de la Inteligencia turca, Ibrahim Kalin, según el funcionario saudí, que indicó que los tres se encontrarán con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei.

"Esta visita se enmarca dentro de los esfuerzos continuos de los países del Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca para reducir la tensión entre las partes involucradas en la crisis actual y promover el diálogo y las soluciones diplomáticas, en apoyo a las gestiones de mediación llevadas a cabo por Catar y Pakistán", afirmó Krimly.

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Catar y Pakistán son los mediadores para intentar resolver la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Krimly destacó que esta visita "subraya el papel fundamental" de los países del pacto de La Meca "en el refuerzo de la seguridad y la estabilidad regionales, y en la colaboración con todos los países de la región para lograr ese objetivo".

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Por su parte, el vicesecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Bageri, dijo a la televisión estatal que "los tres países participantes en esta reunión pueden, junto con Irán (...) dar un paso importante hacia el establecimiento de una seguridad basada en las capacidades propias de la región".

Esta reunión será el primer contacto de alto nivel entre Teherán y los miembros del bloque tripartito desde que Arabia Saudí es objetivo de una ofensiva por parte de los rebeldes hutíes del Yemen, grupo respaldado por Irán.

A principios de este mes, los tres países acordaron activar de inmediato el pacto de defensa conjunta y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas y desplegarlas rápidamente en Riad.

Los hutíes han intensificado sus ataques contra Arabia Saudí -país que lidera una coalición militar que interviene desde 2015 en el Yemen en contra de los insurgentes y a favor del Gobierno yemení reconocido internacionalmente- y han provocado los ataques con mayor número de víctimas en una década en el reino, con más de una veintena de fallecidos civiles.

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La escalada comenzó el pasado verano cuando el Ejército yemení respaldado por la coalición -que controla el espacio aéreo yemení- se atribuyó un bombardeo contra el aeropuerto internacional de Saná por el aterrizaje de un avión iraní.EFE