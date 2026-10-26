Frente Amplio y Podemos celebran la victoria de Lula contra el "poder tecnológico y financiero"

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El 'número 1' de Frente Amplio por la Comunidad de Madrid para el 29N y portavoz de Más Madrid en la región, Emilio Delgado, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han celebrado la victoria del actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

"Hoy gana Brasil, mañana pierde Trump, después ganamos España", ha vaticinado el dirigente político de Frente Amplio en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, en el que ha destacado que "ni todo el poder tecnológico y financiero, ni las injerencias del sionismo, ni las amenazas de Trump han podido con la fuerza de los de abajo". "Lula ya es leyenda", ha apostillado Delgado.

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Belarra también ha dado la enhorabuena al pueblo de Brasil, porque no solo ganan unas elecciones, sino que también "ganan al imperialismo, a los genocidas, a los tecnoligarcas y a los amos de un mundo que hay que cambiar de arriba a abajo".

Lula da Silva ha celebrado su victoria con un discurso en el que ha reivindicado el triunfo de la democracia frente al "negacionismo" y ha delineado las prioridades de su nuevo mandato: la regulación de las plataformas digitales, la educación tecnológica y protección de la sanidad y un papel activo del Gobierno federal en la seguridad pública.

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Ha logrado un nuevo mandato tras imponerse con el 51,79% de los votos válidos (64,2 millones) frente al 48,21% (59,8 millones) del candidato ultraderechista --e hijo del expresidente Jair Bolsonaro-- Flávio Bolsonaro. Con este resultado, el líder progresista protagoniza un hito histórico, al ser el primer candidato desde el retorno de la democracia en Brasil que logra revertir una desventaja tras quedar segundo en la primera vuelta para hacerse finalmente con la Presidencia.