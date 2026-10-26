Irak investiga a oficial que amenazó con desobediencia civil si no se reabre paso con Irán

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Bagdad, 26 oct (EFE).- El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ordenó una investigación contra el jefe del Consejo de la provincia petrolera iraquí de Maysan, Mustafa Dair, por haber amenazado con "la desobediencia civil" si el Gobierno de Bagdad no reabre el paso fronterizo con Irán de Al Shib, cerrado por las autoridades federales el pasado martes por motivos "técnicos".

"El primer ministro iraquí, Ali Falih al Zaidi, ordenó una investigación contra el jefe del Consejo Provincial de Maysan, Mustafa Dair, tras las declaraciones que realizó ayer, en las que amenazó con declarar un estado de desobediencia civil si no se reabre el paso fronterizo de Al Shaib, además de utilizar un lenguaje inapropiado", indicó la oficina del primer ministro iraquí en un comunicado en su cuenta oficial de X.

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Estas directrices, de acuerdo con la nota, "subrayan la necesidad de respetar la ley y seguir los procedimientos constitucionales y administrativos en los asuntos administrativos y de servicio, dejando a las autoridades competentes que evalúen la responsabilidad legal derivada de las declaraciones mencionadas".

El jefe del Consejo de Maysan dio al Gobierno iraquí hasta el jueves para revertir esta decisión, en un momento en el que los manifestantes de la provincia -situada en el sureste de Irak y limítrofe con la frontera de Irán al este- están bloqueando carreteras vitales para el transporte de petróleo para exigir la reapertura de Al Shib, cuyo cierre ha provocado una considerable subida de los precios de los alimentos y otros productos.

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La semana pasada, Irán denunció que el país vecino cerró el cruce sin previo aviso, a lo que Bagdad respondió que la medida se implementó para "elevar la preparación técnica y logística" del paso, un punto de tránsito vital para el comercio entre los dos países y que Teherán usa aún más debido al bloqueo estadounidense de sus puertos.

Sin embargo, la Embajada iraní en Irak rechazó el viernes las "falsas afirmaciones" lanzadas por uno de los asesores del primer ministro iraquí, Abdelamir Taiban, que aseguró que el cierre del paso estaba relacionado con "la propagación de drogas y moneda falsificada".

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El Gobierno iraquí ya cerró temporalmente a mediados de septiembre Al Shib y el cruce de Shalamcheh, también fronterizo con Irán, después de que Arabia Saudí denunciara que sus instalaciones petroleras habían sido atacadas desde Irak, donde operan milicias proiraníes que han golpeado a los países del golfo Pérsico durante la guerra.

Irak, aliado clave tanto de Irán como de Estados Unidos, está tratando de equilibrar sus relaciones entre ambos países en guerra desde finales de febrero, pero Washington ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo de Ali al Zaidi para alejarlo de la influencia de Teherán. EFE

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