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Rusia derriba casi 300 drones ucranianos de largo alcance sobre 16 regiones

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Moscú, 26 oct (EFE).– Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 290 drones ucranianos de largo alcance sobre 16 regiones del país, según informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso.

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas aniquilaron 290 drones ucranianos de ala fija", indicó en Telegram el mando castrense ruso.

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Anteriormente los gobernadores de las sureñas regiones de Voronezh y Bélgorod reportaron la muerte de al menos cuatro civiles y más de una treintena de heridos.

Se trata de un ataque considerablemente menor que el de la víspera, cuando las defensas antiaéreas rusas destruyeron 532 artefactos aéreos no tripulados ucranianos, y en el que perdieron la vida al menos tres residentes de la región de Bélgorod.EFE

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