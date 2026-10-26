Agencias

Macron advierte de que las protestas del sábado 31 serán también de "alto riesgo"

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París, 26 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este lunes que las nuevas protestas del sábado 31 de octubre serán también de "alto riesgo" y confirmó que pidió al Gobierno francés responder a las "demandas legítimas en la raíz del movimiento social".

"Estaremos presentes y organizados" para el 31, alertó Macron, durante su visita a la Alcaldía de Marsella que fue, en parte, vandalizada por un grupo de alborotadores el 17 de octubre.

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Señaló, además, que el próximo sábado se permitirán manifestaciones, pero "fuera de los centros de las ciudades" para tratar de evitar disturbios y los saqueos del 17 de octubre. EFE

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