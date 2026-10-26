Los 27 pactan las oportunidades de pesca para la flota en el Báltico con mejoras en arenque y espadín

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Los ministros de Pesca de la Unión Europea han alcanzado este lunes en Luxemburgo un acuerdo sobre el reparto de las oportunidades de pesca para la flota comunitaria el próximo año en el mar Báltico, con mejoras en el arenque y espadín y límites estrictos para bacalao y salmón; en unos caladeros sin presencia de buques españoles.

"Al equilibrar la recuperación de las poblaciones de peces y la protección de los ecosistemas marinos con la viabilidad a largo plazo de nuestro sector pesquero, aspiramos a fomentar unos mares saludables y unas comunidades pesqueras prósperas para las generaciones venideras", ha destacado en un comunicado el ministro de Pesca irlandés y presidencia de turno del Consejo de la UE, Martin Heydon.

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Así, los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para los Estados miembro pactados por los Veintisiete han "tenido en cuenta" las recomendaciones científicas del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), pero también "consideraciones científicas y socieconómicas".

Precisamente el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, adelantó a primera hora del lunes a su llegada a la reunión en Luxemburgo que, si bien esta negociación "no concierne directamente a la flota española", sí es de interés porque "fija los principios" de sostenibilidad, económico y social que también se aplicarán a otras negociaciones, como las posibilidades de pesca en el Atlántico y en el Mediterráneo que los 27 deberán establecer el próximo diciembre.

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Así las cosas, los ministros han acordado aumentar las posibilidades de pesca de espadín en un 44% para la próxima temporada en el mar Báltico, teniendo en cuenta el crecimiento significativo de la población y las expectativas de que esta tendencia continúe.

También aumentarán las posibilidades de pesca del arenque del Báltico central, hasta un 71%, si bien se mantendrá el cierre de la pesquería durante los tres meses de la temporada de desove.

En cuanto al arenque del golfo de Riga, el Consejo ha decidido permitir un aumento del 11% en los límites de captura con respecto a 2026, "lo que refleja el buen estado de la población", según ha afirmado la institución europea en un comunicado. Se mantienen, no obstante, los límites de captura accesoria en niveles de 2026 para esta especie en el Báltico occidental.

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Además, para el arenque del golfo de Botnia se permitirá una subida del 12%, aunque siguiendo la recomendación de la Comisión Europea se restringirá la pesca durante las temporadas de reproducción en aguas costeras profundas, durante un plazo de tres meses.

LÍMITES PARA SALMÓN Y BACALAO

El acuerdo supone, asimismo, mantener los límites de captura de salmón en el golfo de Finlandia y los límites a las capturas accidentales en la cuenca principal del Báltico en los mismos niveles establecidos el pasado año, permitiendo la pesca recreativa exclusivamente en el caso del salmón de piscifactoría.

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En cuanto al bacalao del Báltico oriental y occidental, los datos apunta a que los caladeros siguen estando en un estado "deficiente", por lo que el reparto de la UE permitirá únicamente cuota para las capturas accidentales --en niveles de 2026--, con el objetivo de que las poblaciones de bacalao en la zona "continúen recuperándose".

Finalmente, y con el fin de contribuir a mejorar la situación de estas poblaciones, el Consejo ha aprobado también la propuesta de la Comisión de mantener la prohibición de la pesca recreativa de bacalao en toda la zona.