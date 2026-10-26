La nipona GMO se desploma en bolsa tras ciberataques: "Internet está al borde del colapso"

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Tokio, 26 oct (EFE).- El conglomerado tecnológico japonés GMO se desplomó este lunes un 15 % en la Bolsa de Tokio, tras sufrir una intrusión en un servicio que utilizan inversores por la que compensará a sus clientes con 5.000 yenes (28 euros), y afirmó que Internet está "al borde del colapso" por la inteligencia artificial (IA).

GMO Internet Group cerró con una caída del 15,65 % en las negociaciones del lunes, frente a la caída del 0,8 % del Nikkei, índice que reúne a los 225 títulos más representativos del mercado tokiota.

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El gigante de la informática confirmó el sábado que se produjo un acceso no autorizado a un servicio en la nube que utilizan inversores para el comercio de divisas y otras transacciones, una intrusión tras la que algunos usuarios reportaron operaciones no autorizadas

Además de anunciar un "pago compensatorio" de unos 28 euros a cada uno de los clientes, sin importar si se habían visto afectados, GMO afirmó haber solicitado al Gobierno acciones de ciberdefensa activa para prevenir la propagación de daños.

"El propio Internet está al borde del colapso", afirmó el director general de la compañía japonesa, Masatoshi Kumagai, al afirmar que el culpable de la situación es "la evolución explosiva y el mal uso de la tecnología de IA".

Los ciberataques se han convertido, gracias a la IA, en algo que "cualquiera puede llevar a cabo fácilmente", dijo en una entrada en su blog personal, publicada el domingo.

Además de la intrusión, GMO anunció este lunes que unos atacantes le exigen el pago de unos 50 millones de dólares tras el acceso no autorizado a una de sus filiales, en un caso de 'ransomware' por el que la empresa no ha realizado pagos, según Kumagai.

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El caso de GMO es uno más en medio de una oleada de ciberataques masivos que han expuesto los datos de millones de personas, afectando a todo tipo de empresas y entes públicos.

El listado de firmas japonesas afectadas no hace más que crecer cada día que pasa: desde el transporte, la restauración y el comercio, hasta los servicios de prevención de desastres naturales, que se han visto obligados a suspender temporalmente el sistema de alertas de emergencias en varios municipios.

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El pasado martes, GMO afirmó haber confirmado el uso del agente de IA chino ARTEX en ciberataques registrados recientemente en Japón, después de que se identificara el uso de esta misma herramienta en 'hackeos' contra bancos de Corea del Sur. EFE