La economía de Ecuador crecerá "muy cerca" del 3 % en 2026, según el presidente Noboa

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Quito, 26 oct (EFE).- La economía ecuatoriana crecerá "muy cerca" del 3 % en 2026, aseguró este lunes el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una entrevista radial.

Asimismo se mostró optimista de llevar el índice de pobreza "a un 18 %, que sería el punto más bajo en la historia del Ecuador", según dijo en la emisora Radio Sucre, al anotar que "el promedio de los últimos siete años ha sido cerca del 24, 25 %".

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En septiembre pasado, el Banco Central de Ecuador (BCE) informó de una nueva revisión al alza del crecimiento de 2,5 % estimado en abril de 2026, gracias a una actualización que incorporó la evolución de los principales factores internos y externos que influyen en la actividad productiva.

La entidad informó entonces que, para 2026, el consumo de los hogares aumentaría 3,3 %, mientras que la Formación Bruta de Capital Fijo crecería 5,8 %. Por su parte, las exportaciones de bienes y servicios registrarían una expansión de 3,8 %.

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En el sector externo, la cuenta corriente cerraría 2026 con un superávit estimado de 4.587 millones de dólares. Las remesas también continuarían aportando ingresos a la economía y respaldando el consumo de los hogares, indicó.

En el ámbito monetario y financiero, el crédito al sector privado crecería 10,9 % y las captaciones 11,5 %. La inflación promedio anual se ubicaría en 2,1 %, mientras que las Reservas Internacionales alcanzarían aproximadamente 11.239 millones de dólares al cierre de 2026.

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Como parte de la mencionada actualización, el BCE incorporó un ejercicio para evaluar los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la economía ecuatoriana.

El análisis consideró dos escenarios: moderado y fuerte, cuyos mayores impactos podrían concentrarse en 2027 debido a posibles afectaciones sobre la producción, las exportaciones y los precios.

En comparación con el escenario base, un evento moderado podría reducir el crecimiento económico de 2027 en 0,5 puntos porcentuales, mientras que un evento fuerte podría restar 1,4 puntos porcentuales, calculó.

Según la titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Carolina Lozano, se calcula que más de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas, de las cuales 145.523 podrían llegar a una condición de damnificadas.

Lozano recordó que el Gobierno ha previsto un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para prevención, reducción del riesgo y respuesta frente a El Niño.

El más reciente reporte de la SNGR señala que 30.534 personas han resultado impactadas en Ecuador por las lluvias registradas desde el pasado 29 de agosto, fecha en la que se declaró la alerta roja en el país, donde se han registrado tres fallecidos por la temporada invernal. EFE

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