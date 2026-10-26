Juan Eslava publica La Guerra Fría para escépticos y ve posible que Marruecos tome Ceuta y Melilla: "Sin darnos cuenta"

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El escritor Juan Eslava Galán ha presentado su libro 'La Guerra Fría contada para escépticos' (Planeta) y, preguntado por la relación de España con Marruecos, ha considerado probable que Ceuta y Melilla acaben en manos marroquíes: "Prácticamente sin darnos cuenta", ha dicho para añadir que Estados Unidos estará "siempre al lado de Marruecos" en caso de conflicto.

Sobre las relaciones entre ambos países y la actuación del Gobierno en Ceuta, el autor ha recordado que dedica un apéndice del libro a Marruecos, escrito antes de la entrada masiva de migrantes. "En cualquier conflicto, Estados Unidos se va a poner siempre al lado de Marruecos. Incluso en un conflicto con España se pondrá al lado de Marruecos", ha afirmado.

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Como ejemplo, ha citado la guerra de Ifni de 1957, cuando, según ha explicado, "Estados Unidos terminantemente nos prohibió utilizar el armamento que nos habían dado o vendido", procedente de la guerra de Corea, por lo que España tuvo que recurrir a material de la Guerra Civil que le habían proporcionado los alemanes, como ha explicado este lunes durante la presentación de la obra.

De cara al futuro, Eslava ha señalado que Marruecos y Egipto serán los países representativos del resto de África, lo que, a su juicio, hará que Washington se acerque aún más a Rabat, mientras que a España "ya nos tiene ganados". Ha vaticinado además que dentro de un tiempo se planteará "alguna fórmula de soberanía compartida" sobre Ceuta y Melilla y que, con el "aumento de la población musulmana y la reducción de la cristiana y española", Marruecos acabará haciéndose con ellas.

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El libro, ha añadido, recoge esa misma idea. "Posiblemente entre en sus cálculos forzar a España para que admita un cierto condominio de Marruecos y, así, la progresiva marroquización diluya la presencia española", escribe Eslava en su nuevo libro.

Preguntado por las informaciones sobre el espionaje a las comunicaciones del Gobierno español, ha respondido que "desde luego es cierto", porque, ha dicho, Marruecos cuenta con "un sistema de información excelente".

'La Guerra Fría contada para escépticos' forma parte de la serie 'contada para escépticos' del autor, y la editorial lo presenta como un libro para entender "no solo lo que ocurrió entonces, sino también lo que está ocurriendo ahora", como ha afirmado durante la presentación su editora de Planeta.

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Eslava ha explicado que el libro nació de peticiones de lectores, que le costó abordar porque sus intereses se habían quedado en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Civil, y que, como en el resto de su obra, procura exponer los pros y los contras. Aun así, ha señalado que "todos los historiadores que se dedican a cualquier tema son tendenciosos".

Preguntado por si la guerra híbrida actual es una secuela de aquel enfrentamiento, Eslava ha defendido que el conflicto ha mutado de una guerra ideológica a "una guerra meramente comercial", en la que se siguen fabricando armas y las grandes potencias se enfrentan en terceros países. En su opinión, la nueva potencia dominante será China, a la que se sumarán India y Brasil. "China ya piensa en el pasado mañana", ha dicho.

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Sobre el papel de España durante la Guerra Fría, ha explicado que Churchill defendió a Franco tras la Segunda Guerra Mundial por la neutralidad española durante el desembarco aliado en el norte de África y que el acuerdo con Estados Unidos de 1953 sacó al régimen del aislamiento a cambio de ceder soberanía. Ha señalado que esa dependencia persiste en parte y ha puesto como ejemplo que si un militar o empleado de las bases militares compartidas con Estados Unidos mata a una persona "no está en la jurisdicción española".

LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA ESTÁ "MUY FALSEADA"

Respecto a la situación española, Eslava ha lamentado que España "llegó tarde a la democracia" y que la Transición "se hizo muy mal", por lo que el país "sigue siendo una democracia muy imperfecta".

"Fue realmente una transacción, no una transición, por lo que de aquellos polvos vienen estos lodos. Seguimos siendo una democracia muy imperfecta, absolutamente imperfecta. Entonces, la única solución sería que de pronto los políticos tanto de izquierda como de derecha es que cobraran cierta vergüenza que no tienen y dijeran: 'Vamos a reformar esto'", ha expresado el autor al respecto.

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Asimismo, ha criticado que la democracia española "es una democracia muy falseada" y ha afirmado que "a lo mejor en el futuro somos capaces de recapacitar e instituir una democracia verdadera".

Preguntado por las elecciones del 29N, Eslava ha criticado la ley electoral y el modelo autonómico, al tiempo que ha pedido a los jóvenes "que se informen" a la hora de votar al considerar que la ciudadanía española está "absolutamente desinformada".

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"Hay un núcleo muy importante millones de personas que van a votar derechas sin ver lo que están ofreciendo las derechas y qué van a ofrecer, y otro que va a votar izquierda sin saber tampoco, es decir, que son una clientela. Esa formación de clientela es uno de los defectos que tiene nuestra democracia", ha expresado el escritor.

"UNA ÉPOCA QUE SE PARECE MUCHO A LA DECADENCIA DEL IMPERIO ROMANO"

"En todas las transiciones hay desorden. Nosotros estamos viviendo una época que se parece mucho a la decadencia del Imperio romano, solo que el Imperio romano murió en tres siglos aproximadamente y nosotros la vamos a vivir en 50 años. Sabemos de dónde venimos, pero no sabemos exactamente a dónde vamos".

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En esta línea, ha advertido de que a las potencias les va mejor con gobiernos "menos democráticos", como el chino, y ha vaticinado que el futuro será el 'Gran Hermano' de Orwell.

En cuanto a Rusia, ha apuntado que es la potencia que más puede alterar las democracias liberales, dado que Estados Unidos ya las tenía bajo su influencia y que "utiliza muy bien" las 'fake news' y la inteligencia artificial. "El futuro radica en la inteligencia artificial", ha señalado, en referencia a la competencia actual entre las grandes potencias.

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