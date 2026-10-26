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Irán ofrece cooperación en seguridad a países del pacto de La Meca en medio de la guerra

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Teherán, 26 oct (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró este lunes que su país respalda cualquier acuerdo que refuerce la seguridad y la cooperación regionales, al recibir en Teherán a altos cargos de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, integrantes del pacto de La Meca, entre amenazas de una nueva escalada militar.

“La República Islámica de Irán está firmemente convencida y decidida a avanzar en la profundización de la cooperación regional, la resolución de las diferencias y hacer uso de las capacidades compartidas de los países islámicos”, dijo el mandatario, según la agencia IRNA.

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Pezeshkian recibió al ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salmán; al jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, y al director de Inteligencia turco, Ibrahim Kalin, y recalcó que Irán apoyará “cualquier acuerdo que contribuya a reforzar la unidad, la cohesión, la seguridad y el desarrollo de la región”.

Asimismo, expresó su confianza en que la presencia de países “importantes e influyentes en esta reunión contribuya a fortalecer aún más la unidad”.

Los altos cargos también se reunieron con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

La Cancillería iraní señaló esta mañana que la visita pretende abordar las consecuencias de la guerra con Estados Unidos e Israel para la seguridad regional, así como los acontecimientos en Palestina y el Líbano.

Por su parte, el viceministro de Exteriores saudí, Rayed Krimli, afirmó que la cita trata de reducir las tensiones y apoyar la mediación de Catar y Pakistán para poner fin a la guerra, iniciada el 28 de febrero.

El encuentro tiene lugar después de que medios estadounidenses informaran de los preparativos de EE.UU. e Israel para lanzar una nueva ofensiva contra la República Islámica.

Se trata del primer contacto de alto nivel entre Irán y los miembros del bloque tripartito desde el inicio de la ofensiva de los hutíes del Yemen, respaldados por Teherán, contra Arabia Saudí.

A principios de mes, los tres países acordaron activar de inmediato el pacto de defensa conjunta y proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas para desplegarlas rápidamente en Riad.

Los hutíes han intensificado sus ataques contra Arabia Saudí, que lidera desde 2015 una coalición militar contra los insurgentes y en apoyo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, y han causado más de una veintena de muertos civiles en los ataques más mortíferos en una década en el reino. EFE

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