El petróleo cae por debajo de 115 dólares pese a nuevos ataques de los hutíes sobre campos petrolíferos

Guardar

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba más de un 1,5% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse ligeramente por debajo de los 115 dólares por barril, a pesar de que las fuerzas hutíes han lanzado varias operaciones militares con misiles balísticos y drones contra diversos objetivos de Arabia Saudí, incluyendo el aeropuerto internacional Rey Jalid en Riad y varias estaciones de bombeo de petróleo.

Por su parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, caía un 1,9% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 101,3 dólares por barril.

PUBLICIDAD

El portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sari, ha anunciado este lunes a través de un comunicado que sus fuerzas armadas han atacado "con éxito" el aeródromo de la capital saudí empleando un misil balístico que, según ha afirmado, logró un impacto "con precisión".

Asimismo, ha señalado que han ejecutado de manera simultánea otra operación con varios vehículos aéreos no tripulados (drones) contra estaciones de bombeo de crudo situadas en el este y el oeste del país vecino.

Por otro lado, el portavoz de la milicia alineada con Irán ha detallado la ejecución de otras dos operaciones militares dirigidas contra "concentraciones de tropas y depósitos de armas del enemigo saudí" en la zona de Salah al Din, en la provincia de Adén, y en la región de Al Wahat, en la provincia de Lahij.

PUBLICIDAD

Estos últimos ataques, perpetrados también con misiles balísticos, habrían provocado "decenas de bajas" entre las fuerzas enemigas, además de la destrucción y el incendio de varios vehículos, según el relato ofrecido por los insurgentes.

Por su parte, las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han reivindicado este lunes una operación militar que ha incluido "la destrucción y neutralización de objetivos militares legítimos" dedicados a misiles y el corte de "líneas de suministro" de las milicias hutíes de Yemen, justificando la misma como réplica de ataques insurgentes tanto en su propio país como en territorio saudí.

PUBLICIDAD

En concreto, el portavoz de las fuerzas de coalición, Turki al Maliki, ha asegurado que la operación ha logrado la destrucción de "cinco túneles utilizados para almacenar misiles balísticos, cuatro lanzadores de misiles balísticos y un almacén de misiles" así como "fortificaciones, efectivos y equipamiento militar" de la insurgencia hutí.