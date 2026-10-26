Guterres confía en la mediación de Egipto para que EE.UU. e Irán retomen las negociaciones

Guardar

El Cairo, 26 oct (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, confió este lunes en que los esfuerzos de mediación de Egipto ayuden a crear las condiciones necesarias para que Estados Unidos e Irán regresen a la mesa de negociación para poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero, en medio de la creciente tensión regional.

El diplomático luso elogió en una rueda de prensa desde la Nueva Capital Administrativa de Egipto la "labor de mediación" del país norteafricano "para contribuir a crear las condiciones necesarias para el diálogo entre Estados Unidos e Irán", en un momento de estancamiento de las conversaciones.

PUBLICIDAD

De hecho, medios estadounidenses han informado recientemente de que EE.UU. e Israel se preparan para lanzar una nueva ofensiva contra la República Islámica en los próximos días, por lo que Guterres mandó "un mensaje claro y contundente a las partes: es preciso actuar con la máxima contención y buscar soluciones diplomáticas".

Catar y Pakistán lideran los esfuerzos de mediación entre las partes, pero Egipto -que en los últimos años ha protagonizado un acercamiento con Irán- está siendo clave también como interlocutor entre Teherán y los países árabes del golfo Pérsico aliados de Washington, que han sido atacados por la República Islámica.

PUBLICIDAD

"Egipto es un pilar del multilateralismo y, en un momento en que las divisiones se profundizan, resulta fundamental mantener abiertos los canales de la diplomacia", insistió Guterres, que afirmó haber abordado con las autoridades egipcias también la mediación que lidera para poner fin a la guerra de la Franja de Gaza.

El secretario general de la ONU, cuyo mandato termina a finales de año, se encuentra de visita oficial a Egipto, donde se ha reunido con las principales autoridades del país, entre ellas el presidente Abdelfatah al Sisi, para insistir en la diplomacia como única solución a una paz duradera. EFE

PUBLICIDAD