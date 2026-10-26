El Real Madrid encuentra su ritmo en el día D

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Madrid, 26 oct (EFE).- No tuvo más posesión, ni más remates, ni más pases completados que su rival, pero el Real Madrid jugó ante el Barcelona el que para Jose Mourinho fue el mejor partido de la temporada, en un momento clave para seguir aferrado a LaLiga EA Sports y culminando una racha de cinco victorias consecutivas.

“Es también el partido más difícil, contra el adversario de más grande calidad. Un adversario que venía con sólo victorias en el campeonato. Para nosotros es la victoria mejor conseguida. Hemos ganado por cuatro goles a este y al otro, pero este es el Barcelona y los jugadores han hecho un gran partido”, declaró el técnico portugués en rueda de prensa en referencia a varias goleadas de su equipo esta temporada.

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El equipo blanco terminó con un 41 % de posesión, 7 remates totales (por 12 del Barcelona), 3 de ellos a puerta, y un 86 % de acierto en el pase (por 89 % del conjunto culé). Prácticamente igualó en duelos a su rival (32 a 33), y lo superó en despejes e intercepciones. Lunin, invitado sorpresa ante la baja de Courtois, hizo cinco paradas, una de ellas de mucho mérito en el minuto 66 a un cabezazo de Gerard Martín.

Mourinho había adelantado que le gustó mucho la combinación Valverde-Bernardo-Güler por la derecha, y la repitió ante el Barcelona. A Bernardo lo acompañó Tchouaméni en el doble pivote, la séptima combinación diferente que probaba el portugués en su centro del campo esta temporada.

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"He aprendido que tener una combinación de talentos nos da más que tener dos jugadores de características parecidas. Nos da equilibrio a la hora de defender y más calidad a la hora de salir en la organización defensiva", explicó después del encuentro.

Tchouaméni fue el jugador que más pases completó del equipo (44), con un 96 % de acierto, el mejor registro de los blancos. Fue el ancla de un Bernardo Silva que aguantó 80 minutos de esfuerzo frente a Rodri y Pedri, con mucho trabajo en la sombra.

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En la primera parte fue cuando el Real Madrid mejor siguió la consigna de Mourinho de buscar la amplitud del campo y los espacios a la espalda de la zaga azulgrana. Los jugadores de banda del conjunto blanco fueron los que más tocaron el balón en los 45 minutos iniciales (40 veces Valverde, 38 Diomande, 37 Güler y 31 Cucurella), y Valverde y Cucurella eran los que más pases completados llevaban antes del descanso (el español, con 100 % de acierto).

En la segunda mitad, cuando al Madrid le tocó sufrir, fueron capaces de contener el arreón del Barcelona e impulsar las opciones de lograr un segundo gol. Valverde lo hizo hasta el minuto 62, cuando se marchó lesionado, si bien después del encuentro reconoció que el cambio había sido "más por precaución". En el caso de Cucurella, con el reto añadido de parar a Lamine Yamal.

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"Jugó contra un gran jugador, pero es su compañero (en la selección), que él conoce bien. Ha aguantado, con un Diomande que poquísimas veces ha dejado a Espart o Cancelo conseguir situaciones de superioridad. Seguramente, el partido más difícil que ha tenido 'Cucu'", reconoció Mourinho.

Y, por delante, funcionó Kylian Mbappé. En la víspera de la entrega del Balón de Oro, el delantero francés llegó a 100 goles con la camiseta del Real Madrid con un doblete para darle la victoria a su equipo. Bien escoltado por Diomande y Bellingham, fue sin embargo la aparición estelar de un Camavinga poco protagonista este año la que le dio la asistencia del 1-2 definitivo. Todo funcionó en el Madrid justo cuando más lo necesitaba.

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Alba Calzado