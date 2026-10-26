El presidente israelí rechaza presiones de Trump para designar al candidato a formar gobierno

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Jerusalén, 26 oct (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, rechazó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ni ninguna otra persona, pueda interferir en su criterio a la hora de designar al candidato para formar gobierno una vez se conozca el resultado de las elecciones de este martes.

"No creo que el presidente de los Estados Unidos, ni nadie más, pueda interferir en mi criterio; mi criterio debe basarse en hechos concretos, y ya veremos cuáles son esos hechos", dijo Herzog en una entrevista al medio estadounidense MS Now, publicada después de que Trump apoyara públicamente, por segunda vez, la candidatura de Netanyahu.

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Una vez se sepan los resultados de las elecciones que enfrentarán el martes a dos bloques muy ajustados -el de Netanyahu y el de la oposición, con ventaja para este último en las encuestas-, Herzog será el que encargará a uno de los candidatos formar gobierno, después de consultar a los representantes de los partidos en el Parlamento.

Según la ley israelí, el objetivo es que identifique qué candidato tiene más posibilidades de reunir el apoyo suficiente para poder gobernar, para lo que tiene una semana desde la publicación de los resultados.

"Lo que queda bajo mi criterio es quién puede formar una coalición, y esa es una cuestión distinta a la de quién apoya qué", dijo Herzog en la entrevista.

En un mensaje en la red social Truth, Trump reiteró en la madrugada del lunes su apoyo a Netanyahu, afirmando que ha sido un "primer ministro guerrero excepcional" y añadiendo que ambos tienen aún que "acabar el trabajo" que empezaron.

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Se trata de la segunda vez que Trump apoya la candidatura de Netanyahu en una semana, entre informaciones de que el primer ministro israelí habría presionado a Estados Unidos (EE.UU.) para volver a atacar Irán pocos días antes de las elecciones, a lo que el presidente estadounidense se habría negado.

Este domingo noche, el Canal 12 israelí publicó una información afirmando que Netanyahu y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, se enfrentaron en los últimos días acerca de una posible escalada con Irán, unos desacuerdos que negó este lunes el ministro de Defensa, Israel Katz.

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Durante su visita a Israel en octubre de 2025, Trump pidió públicamente a Herzog que concediera el indulto a Netanyahu por sus casos de corrupción, una petición que reiteró en varias ocasiones.

El pasado marzo, el presidente israelí afirmó que actuaría "sin presiones ni ruido" para tomar una decisión sobre dicho indulto, sobre el que aún no se ha pronunciado. "Nuestro honor, nuestra independencia y nuestra soberanía no están a la venta", dijo entonces. EFE

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