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El partido de Bolsonaro reconoce la victoria de Lula

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El ultraderechista Partido Lieral (PL) ha reconocido este lunes la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la votación de este pasado domingo correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas.

"Reconocemos el resultado presidencial (...) pero entendemos que los cuestionamientos planteados deben ser debidamente esclarecidos", ha señalado el presidente del partido, Valdemar Costa Neto, en rueda de prensa.

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"Seguiremos acompañado los hechos y buscando respuestas con responsabilidad, transparencia y respeto a las instituciones", ha apuntado. "El PL seguirá firme, actuando con independencia y responsabilidad en defensa de la democracia, la libertad y los valores que representamos", ha añadido.

Flávio Bolsonaro ha sido derrotado en las elecciones presidenciales brasileñas de ayer por Luiz Inacio Lula da Silva, que ha logrado un 51,79% de los votos.

El candidato presidencial derrotado ha declarado que lo ocurrido es "inexplicable". "Vamos pedir la anulación de estas elecciones", ha planteado.

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