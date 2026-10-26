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AV. El delantero inglés Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026

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El delantero inglés Harry Kane, del Bayern Múnich alemán, ha sido premiado este lunes con el Balón de Oro 2026, galardón que se concede al mejor futbolista de la temporada 2025-2026 y que ha recibido en Londres de manos de Ronaldo Nazario.

El capitán de la selección inglesa se ha llevado la edición seguramente más apretada de los últimos años tras una campaña donde firmó 61 goles, fue la Bota de Oro europea y ganó el triplete nacional con su equipo. En la Copa del Mundo, fue uno de los líderes de Inglaterra, que finalizó tercera.

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Kane, de 33 años y primer futbolista de su país en recibir el Balón de Oro desde Michael Owen en 2011, ha superado en la votación a otros candidatos como los españoles Lamine Yamal, Rodri Hernández y Fabián Ruiz, y al delantero francés Kylian Mbappé.

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