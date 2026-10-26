El cónclave de la cúpula comunista de China: cambios y pelea contra la corrupción endémica

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Pekín, 26 oct (EFE).- El Partido Comunista de China (PCCh) inició este lunes su quinto pleno, centrado en reforzar la disciplina interna tras una oleada de purgas en la cúpula política y militar, a un año del congreso del partido, previsto para 2027.

Estas son cinco claves de una reunión de cuatro días a puerta cerrada.

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El encuentro reúne a los miembros titulares y suplentes del Comité Central y comenzó con un informe de Xi Jinping en nombre del Politburó, máximo órgano de decisión del Partido entre plenos, y una explicación del proyecto de decisión sobre el control interno.

A diferencia de los quintos plenos anteriores, dedicados a los planes quinquenales, esta reunión se centra en la "gobernanza integral y estricta" del Partido, que abarca la lucha anticorrupción, la supervisión de los dirigentes, la disciplina política y el cumplimiento de las órdenes de la cúpula.

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La planificación económica ya se abordó en octubre de 2025, en el cuarto pleno, tras el retraso del tercero hasta julio de 2024, por lo que esta sesión asume cuestiones tradicionalmente reservadas al sexto pleno.

Pese a casi catorce años de campaña anticorrupción, Xi sigue encontrando dificultades para garantizar el cumplimiento de sus decisiones en el Partido y la administración.

El propio mandatario ha reconocido problemas de aplicación de las directrices centrales y criticado a los funcionarios que aparentan obediencia, algo que el pleno pretende abordar con nuevas medidas de supervisión.

Según el investigador Neil Thomas, del Asia Society Policy Institute, "no hay que confundir el dominio de Xi con la omnipotencia", pues dirigir el Partido desde Pekín no equivale a controlar a sus más de cien millones de militantes.

De los 205 miembros titulares y 171 suplentes elegidos en 2022, numerosos dirigentes han sido investigados, expulsados del Partido o apartados de sus cargos, dejando vacantes.

Según un recuento publicado este lunes por el diario hongkonés Ming Pao, durante el último año al menos 22 miembros titulares y seis suplentes han sido investigados o sancionados, mientras que algunos de los primeros han perdido además sus escaños en la Asamblea Nacional Popular (ANP) y otros dirigentes llevan meses sin aparecer públicamente.

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El periódico estima que unas 45 personas podrían quedar fuera del Comité Central, aunque no todos los casos implican expulsión. El Asia Society Policy Institute calcula que podrían asistir unos 291 de los 376 integrantes originales, el 77,4 %.

Los suplentes pueden ascender a titulares por orden de votos obtenidos en 2022, la vía habitual para cubrir bajas, algo que el pleno podría confirmar.

La Comisión Militar Central (CMC) conserva solo dos de los siete integrantes con los que comenzó el actual ciclo político en 2022, Xi Jinping y el general Zhang Shengmin, tras las purgas de altos mandos.

El Comité Central deberá ratificar las expulsiones de Zhang Youxia, antiguo vicepresidente de la CMC, y Liu Zhenli, exjefe de su Estado Mayor Conjunto, anunciadas en septiembre.

Ambos fueron apartados en agosto de la Comisión Militar Central del Estado, cuya composición se determina mediante procedimientos distintos de los aplicables al órgano militar del Partido.

La principal incógnita es si el pleno aprovechará las vacantes para recomponer la dirección militar, aunque las autoridades todavía no han anunciado nuevos nombramientos.

La reunión se celebra un año antes del XXI Congreso del PCCh, previsto para otoño de 2027, cuando se elegirá un nuevo Comité Central que designará a la dirección del partido, incluido su secretario general.

Las decisiones disciplinarias y los posibles ajustes de personal cobran relevancia ante esa renovación, en la que Xi, de 73 años y sin sucesor visible, podría prolongar su liderazgo tras obtener un tercer mandato en 2022, aunque no se ha anunciado que el pleno vaya a abordar su sucesión.

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El comunicado final del jueves podría despejar incógnitas como la confirmación de expulsiones, nuevos nombres ascendidos y posibles cambios en la cúpula castrense. EFE