América resbala ante el Pachuca de Rondón, pero sigue de líder

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México, 25 oct (EFE).- América fue sorprendido este domingo por el Pachuca del delantero venezolano Salomón Rondón, pero conservó el liderato del torneo Apertura mexicano al cabo de la decimocuarta jornada.

Rondón asistió al marroquí Osussama Idrissi para el gol para el triunfo por 1-2. A tres jornadas para el fin de la fase regular, Rondón acumula 13 goles, 5 más que sus inmediatos perseguidores.

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Pese a perder, América se mantuvo en la cima con 27 puntos, uno más que Cruz Azul y Guadalajara, que ocupan segundo y el tercer puesto.

Este domingo, el campeón Cruz Azul venció por 1-3 al Querétaro, con anotaciones de Andrés Montaño, el argentino Nicolás Ibáñez y el nigeriano Christian Ebere.

Atlas se impuso por 4-3 a Puebla con dos goles de José Martín y de los argentinos Florián Monzón y Kevin Zenón.

En el otro encuentro de hoy, Tijuana goleó por 4-1 a Santos y le cortó una racha de seis triunfos seguidos.

La decimocuarta fecha 14 comenzó el viernes con la victoria de San Luis por 0-1 en el estadio del Atlante; y el empate 1-1 entre Necaxa y Juárez.

Este miércoles, América recibirá a Tijuana, octavo de la clasificación para ponerse al día con un partido correspondiente a la séptima jornada. La decimoquinta jornada se jugará de viernes a domingo próximos.

- Partidos de la decimoquinta jornada:

30.10: San Luis-Atlas, Juárez-Querétaro y Puebla-Pumas.

31.10: Pachuca-Tigres, Monterrey-Tijuana, Guadalajara-Atlante y América-Toluca.

01.11: Santos Laguna-Necaxa y Cruz Azul-León. EFE

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