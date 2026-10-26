El Barça Femení gana el trofeo al mejor equipo femenino del Balón de Oro

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El Barça Femení fue reconocido este lunes en la Gala del Balón de Oro de Londres como el mejor equipo femenino de la temporada 2025-2026, en la que ganó el triplete nacional y la cuarta Liga de Campeones, siendo la tercera ocasión que lo conquista tras 2023 y 2024.

"Muchas gracias a 'France Football' por concedernos este galardón, es un honor. Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los que son parte de la historia del Barça, todos han trabajado muchísimo para conseguir este éxito", indicó Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, encargado de recoger el galardón.

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El dirigente confesó que estaba "pensando" en sus "fantásticas" jugadoras y también en el técnico Pere Romeu. "Y también, por supuesto, a todos los que son parte de este equipo. También nuestros director, Xavi Puig, a todos los que llevan el fútbol femenino. Gracias por todo el trabajo que realizáis, porque realmente es excelente", comentó.

"También me gustaría dar las gracias a las distintas organizaciones que organizan esas competiciones en las que participamos, porque podemos expresar ahí el talento de nuestras jugadoras. Muchas gracias a los organizadores de Champions, la Real Federación Española de Fútbol y a la Liga por organizar estas competiciones", concluyó.

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Por otro lado, en la categoría masculina, no hubo sorpresas y el ganador fue el Paris Saint-Germain francés, que en la temporada 2025-2026 reeditó su título en la Champions, siendo el primero en hacerlo desde el Real Madrid, que lo hizo entre 2016 y 2018.