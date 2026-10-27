AMP2. La española Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro 2026

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La centrocampista española Alexia Putellas ganó este lunes el Balón de Oro 2026 a la mejor jugadora femenina de la temporada 2025-2026, galardón que consigue por tercera vez en su carrera tras hacerlo en los años 2021 y 2022, y mantener así el actual dominio del fútbol femenino nacional en este premio.

Putellas, actualmente en el London City Lionesses inglés tras poner fin a 14 años en el club blaugrana, con el que disputó más de 500 partidos, marcó 230 goles y ganó 38 títulos, volvió a deslumbrar con un gran nivel con el Barça Femení, con el que ganó todos los títulos, entre ellos su cuarta Liga de Campeones, torneo en el que fue elegida la mejor de la competición.

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La de Mollet del Vallès, de 32 años, fue clave en la campaña continental del conjunto catalán, con el que firmó siete goles y siete asistencias, demostrando que ya había superado la grave lesión de rodilla en julio de 2022 y que volvía a ser la jugadora decisiva de antaño.

Un rendimiento que también mantuvo con la selección española, con la que ya suma 150 internacionalidades y con la que también resultó fundamental para la conquista de un nuevo título, el de la Liga de Naciones 2025, competición en la que anotó cinco goles. En total, hizo 25 goles y 14 asistencias entre el Barça y la campeona del mundo.

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Con su victoria, Alexia Putellas, que terminó cuarta en la anterior edición, sucede en el palmarés a su compatriota Aitana Bonmatí, ganadora los tres últimos años, y alarga el dominio del fútbol español femenino en el Balón de Oro, vencedor de forma consecutiva desde 2021.

La futbolista catalana, que recibió el premio de manos del inglés Michael Owen, ganador masculino en 2001, se impuso en la votación a la delantera polaca Ewa Pajor, compañera en el FC Barcelona, y la delantera jamaicana Khadija Shaw, clave en la conquista de la Superliga inglesa del Manchester City.

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Las otras dos españolas en el 'Top 10' fueron la centrocampista Patri Guijarro, que terminó quinto, y la delantera Claudia Pina, que acabó octava. Melchie Dumornay (OL Lyonnes) fue cuarta, Caroline Graham Hansen (FC Barcelona), sexta, Pernille Harder (Bayern), séptimo, Alessia Russo (Arsenal FC), novena, y Temwa Chawinga (Kansas City Current), décima. Además, las españolas Mariona Caldentey, Cata Coll y Mapi León acabaron decimotercera, decimoquinta y decimosexta, respectivamente.