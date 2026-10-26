David Bustamante, abierto a reencontrarse con sus compañeros de OT por el 25 aniversario: "Siempre es bonito"

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El 25 aniversario de 'Operación Triunfo' está marcado por la nostalgia, pero también por la incertidumbre y las discrepancias entre algunos de sus protagonistas. El pasado 22 de octubre se cumplieron 25 años del estreno del concurso que cambió la televisión y lanzó al estrellato a artistas como Rosa López, David Bisbal, Chenoa o David Bustamante. Aunque la posibilidad de organizar un gran reencuentro ha despertado una enorme expectación, la celebración todavía no cuenta con una fecha definitiva y su futuro continúa en el aire.

En plena polémica, Rosa López ha expresado públicamente su malestar por la falta de apoyo que, a su juicio, ha recibido su carrera musical durante estos años, pese a haber estado siempre disponible para participar en iniciativas relacionadas con el programa. La ganadora de la primera edición ha anunciado que rechazará algunas de las propuestas vinculadas al aniversario porque considera que ha llegado el momento de priorizar sus propios proyectos. "¿Por qué tengo que estar siempre?", se preguntaba en un vídeo publicado en sus redes sociales. Sus palabras han encontrado el respaldo de algunos compañeros, como Manu Tenorio, Vero Romero, Javián y Mireia Montávez, mientras que Mario Jefferson ha manifestado su disposición a participar en el reencuentro.

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Ajeno a las polémicas, David Bustamante se ha mostrado dispuesto a volver a compartir escenario con sus antiguos compañeros si finalmente sale adelante la iniciativa. El cantante guarda un recuerdo muy especial de aquella experiencia que supuso el comienzo de su trayectoria profesional y no ha dudado en expresar su agradecimiento al formato que le permitió cumplir su sueño. "Pues muy buenos recuerdos. Agradecidísimo a quienes me dieron la oportunidad de empezar hace 25 años mi carrera y, bueno, nostalgia, recuerdos. Te acuerdas de mucha gente, de todo lo vivido y lo bueno, pues bueno, es llevar después de tantos años, seguir trabajando y con el cariño y el favor del público", ha asegurado.

Preguntado por la posibilidad de reunirse con sus compañeros para conmemorar este cuarto de siglo, el artista ha dejado la puerta abierta a ese encuentro. "Siempre es bonito", ha afirmado, sin ocultar el cariño que conserva por una etapa que marcó un antes y un después en su vida. Una disposición que contrasta con las dudas que han surgido en torno a la celebración y con las distintas posturas que están adoptando algunos de los antiguos concursantes.

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Sobre las declaraciones de Rosa y su decisión de no participar en determinadas iniciativas, Bustamante ha preferido mantenerse al margen y respetar la postura de su compañera. "Cada uno con su vida y sus circunstancias. No sé a lo que te refieres, pero bueno, cada uno tendrá sus razones", ha respondido. Cuando los reporteros han insistido en conocer su opinión sobre el malestar expresado por la cantante, ha zanjado la cuestión con un escueto "pregúntale a ella, mi amor", evitando entrar en una polémica que sigue rodeando uno de los aniversarios televisivos más nostálgicos del año.