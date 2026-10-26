Atlético Nacional remonta ante DIM, mantiene el liderato y se mete en los cuadrangulares

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Bogotá, 25 oct (EFE).- El Atlético Nacional remontó este domingo ante el Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el 'Clasico Paisa' y lo venció por 2-1 en la jornada 16 de la liga colombiana, un resultado con el que mantuvo el liderato y se clasificó anticipadamente a los cuadrangulares semifinales.

Los Verdolagas sacaron adelante un partido en el que sus rivales, superiores en el primer tiempo, empezaron ganando cuando el argentino Agustín Martegani lanzó un centro en un tiro libre que cabeceó el atacante Carlos Lucumí para que el central Alfonso Simarra empujara el balón al fondo sin oposición al minuto 29.

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Sin embargo, el dominio del Medellín se diluyó en el segundo tiempo y eso lo aprovechó el Atlético Nacional, que empató al minuto 53 en una muy buena jugada colectiva hilvanada por James Rodríguez, el argentino Elías Cabrera y Edwin Cardona, que con un derechazo venció la resistencia del argentino Salvador Ichazo en el mano a mano al 53.

El 2-1 definitivo llegó al 73 en un contragolpe letal creado por el lateral izquierdo Samuel Velásquez, que habilitó en el área al delantero Andrés Sarmiento para poner a celebrar a la multitud que asistió al estadio Atanasio Girardot.

El Atlético Nacional es primero con 32 puntos, mientras que el DIM se estancó en el séptimo lugar al haber sumado solo cuatro unidades de las últimas 18 disputadas.

Tras haber sumado apenas uno de los últimos seis puntos y ceder el liderato a Atlético Nacional, el América tomó aire y venció por 3-1 al Cúcuta Deportivo.

Los caleños tuvieron un inicio infernal y en 11 minutos ya ganaban 2-0 con anotaciones de Yeison Guzmán y Luis Quiñones. Sin embargo, los visitantes descontaron antes del cierre de la primera mitad, al 42, con un tanto de Dayan Pérez, que cazó un rebote dado por el portero brasileño Jean Fernandes a un remate de Jaime Peralta.

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En el cierre del juego, el América selló su victoria con una anotación del atacante Jan Lucumí, a pase de Quiñones que fue la gran figura del juego.

Con esta victoria, los Diablos Rojos son segundos con 31 puntos, mientras que el Cúcuta cayó al noveno lugar con 21, por lo que tendrá que luchar en las jornadas finales para sumar la mayor cantidad de unidades posibles para meterse en los cuadrangulares.

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En otros partidos de la jornada, el Deportivo Cali igualó 1-1 en su visita a Fortaleza; Alianza se impuso 1-0 Internacional de Bogotá; Once Caldas igualó 1-1 con Deportivo Pereira; Junior le ganó 1-0 a Águilas Doradas, Boyacá Chicó derrotó 1-0 a Atlético Bucaramanga.

La jornada dominical la cerró el Deportivo Pasto con una sorpresiva victoria 0-1 sobre el Deportes Tolima como visitante.

Santa Fe, entre tanto, le ganó 3-2 a Millonarios en un juego que fue adelantado y se disputó el 2 de septiembre.

La fecha 16 concluirá el lunes con el juego Jaguares-Llaneros. EFE