La coalición saudí afirma derribar misil hutí y ataca plataformas de lanzamientos en Saná

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(Actualiza con ataques de la coalición)

Redacción Internacional, 26 oct (EFE).- La coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en Yemen desde 2015 afirmó este lunes haber derribado un misil lanzado por los rebeldes hutíes contra Riad y dijo que atacó dos plataformas de lanzamientos de misiles en Saná, en medio de la escalada de las hostilidades.

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El portavoz militar de la alianza, Turki al Maliki, indicó en su cuenta de X que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron un misil "lanzado por la milicia hutí" contra Riad, sin dar más detalles sobre el operativo.

Una hora después, al Maliki señaló que la coalición "destruyó" dos plataformas de misiles balísticos en Saná, la capital de Yemen y bajo el control de los hutíes.

"Una de las plataformas fue utilizada en el lanzamiento del misil balístico contra Riad", apuntó el portavoz.

Hasta el momento, la coalición -que interviene en el Yemen contra los insurgentes y en favor del Gobierno yemení internacionalmente reconocido- no ha informado sobre la consecuencia del derribo, ya que en las últimas semanas varias personas han muerto o resultado heridas por los restos de proyectiles interceptados.

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Estos ataques llegan después de que el Ministerio de Defensa saudí emitiera una alerta "por un posible peligro" sobre la capital de Arabia Saudí y que levantó minutos más tarde, según informaron las autoridades en X.

En las últimas semanas, los rebeldes hutíes -aliados de Irán- han lanzado cientos de ataques contra instalaciones energéticas y civiles de Arabia Saudí -como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde han muerto y resultado heridas decenas de personas en octubre-, al tiempo que la coalición realiza bombardeos constantes en Yemen. EFE

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