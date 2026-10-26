Alemania insta a Israel a cumplir derecho internacional en Cisjordania antes de elecciones

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Belrín, 26 oct (EFE).- El Gobierno alemán instó este jueves a Israel a cumplir con el derecho internacional en la Cisjordania ocupada, donde se lanzó el viernes una operación militar a gran escala, aunque remachó que mantendrá una estrecha cooperación con Tel Aviv independientemente de quién gane las elecciones de este martes.

"Los terroristas no deben lograr su objetivo de alentar más odio con sus acciones y escalar la situación", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores alemán Martin Giese en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, en alusión al ataque cerca de Hebrón que dejó cinco heridos israelíes.

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Al mismo tiempo, afirmó que el Gobierno alemán está "preocupado" por la situación en torno a esa ciudad palestina y calificó de "intranquilizadoras" las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que el ejército "cerrará" las localidades en ese territorio.

"Como potencia de ocupación, el Ejército israelí está obligado a proteger los derechos de los palestinos en Cisjordania y eso se debe cumplir", enfatizó el portavoz.

Giese añadió que el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, mantiene un "contacto muy estrecho" sobre éste y otros temas con su colega israelí, Gideon Saar.

Preguntado por las elecciones legislativas de este martes, el portavoz señaló que les corresponde a los ciudadanos israelíes decidir quién encabezará el próximo Gobierno, por lo que no le corresponde a Berlín realizar valoraciones.

Israel "seguirá siendo un socio estrecho, con el que estamos unidos económica y culturalmente, también a través de nuestra historia, independientemente del resultado", comentó.

Netanyahu anunció el pasado viernes el comienzo de una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, que incluirá la evacuación forzosa de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la demolición de infraestructuras, en plena recta final de la campaña electoral.

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También anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, y afirmó que su Gobierno estudia aplicar la misma estrategia en otras ciudades.

Este martes Israel celebra sus primeras elecciones parlamentarias tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en las que el Likud de Netanyahu aspira a repetir fórmula de Gobierno junto a la derecha supremacista religiosa -cuya cara más visible es el ministro Itamar Ben Gvir- y partidos ultraortodoxos.

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Frente a ellos, y prácticamente en empate según las encuestas, se perfila un bloque encabezado por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot (Yashar!), con la derecha nacionalista de Beyajad; y Los Demócratas, considerados de izquierda en Israel y liderados por Yair Golán, otrora subjefe del Estado Mayor. EFE