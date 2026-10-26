2-0. Mayulu relanza al PSG a la cima

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Redacción deportes, 26 oct (EFE).- Retrasado el partido a este lunes por las protestas programadas el fin de semana y disputado mientras se iniciaba la gala del Balón de Oro en Londres, el vigente campeón de Europa, el París Saint-Germain, ya es el líder de la liga francesa, con una victoria indispensable contra el Lyon, obra de Senny Mayulu y Mika Gotds, dos 'secundarios' entre una colección de estrellas.

Su derechazo sorpresivo desde el borde del área marcó la diferencia de forma fulminante, apenas siete minutos después de entrar al terreno de juego, para recuperar la primera posición de la tabla. No la había ocupado aún en todo este curso el conjunto de Luis Enrique Martínez, que retorna a su sitio natural, ya por delante de todos.

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Víctima de lesiones y bajas de renombre, sin Kvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Nuno Mendes ni Marquinhos, al alcance el liderato por todos los resultados de la jornada y por las cuatro victorias consecutivas con las que reaccionó de forma inmediata a sus dudas iniciales (dos puntos de nueve), el PSG aprovechó el momento.

Estaba avisado por la última victoria del Lyon en el Parque de los Príncipes, el curso pasado, y por el momento de su adversario, que también le creó dificultades en la primera parte. Cierto que las primeras ocasiones fueron parisinas, tanto como que Safonov debió estirarse y lucirse hasta en dos ocasiones. Una advertencia. Dos sustos.

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Le costó el PSG irrumpir entre las compactas líneas replegadas de los visitantes, tan preparados por dentro como por fuera, estructurados para minimizar cada espacio en el que el conjunto parisino es imparable. Contenidos por acumulación, frustrados por la solidaridad y la rigurosidad del sistema defensivo del Lyon, fue un ejercicio de paciencia e insistencia por un lado y de concentración y resistencia por el otro.

También le faltó precisión al París Saint-Germain. Debe ser tan alta ante tantos rivales que cualquier centímetro es la diferencia entre una ocasión y la nada. Una chilena de Joao Neves fue lo único apreciable realmente en el inicio de la segunda parte. Salió desviada, por encima del larguero. No conectó bien el remate. Un indicio. Nada más.

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Ya fue más allá la intervención posterior de Ferran Torres, cuyo tiro con la derecha dentro del área lo desbarató Greif. También el Lyon amenazó en una acción a balón parado. Todo estaba abierto. Todo era incertidumbre. También en el París Saint-Germain. El partido alcanzó la hora con el 0-0, pero con el triple de remates del PSG.

Luis Enrique sustituyó a Ferran Torres después para dar entrada en el minuto 65 a Senny Mayulu, que se inventó el gol del triunfo de repente, en el 72, con un derechazo de tremenda potencia que sorprendió a todos, también al portero del Lyon, para dar la victoria y el liderato del París Saint-Germain, agrandado con el 2-0 de Mika Godts. Era cuestión de tiempo. El PSG siempre fue y será el favorito al título.

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- Ficha técnica:

2 - París Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Zaire-Emery (Lucas Hernández, min. 65); Joao Neves (Godts, min. 57), Vitinha, Fabián Ruiz; Doué (Beraldo, min. 81), Ferran Torres (Mayulu, min. 65) y Akliouche (Ndjantou, min. 81).

0 - Olympique Lyon: Greif; Athekame, Bacher, Niakhate, Abner Vinicius; Tessmann, Morton (Himbert, min. 91), Tolisso (Kluivert, min. 76); Nuamah, Merah (Nartey, min. 76) y Duranville (Bouache, min. 81).

Goles: 1-0, min. 72: Mayulu. 2-0, min. 84: Godts.

Árbitro: Jerome Brisard. Amonestó con tarjeta amarilla a locales Vitinha (min. 30) y Akliouche (min. 51)y al visitante Merah (min. 74).

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la liga francesa, disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 40.000 espectadores.

Iñaki Dufour