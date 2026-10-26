AV. La española Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro 2026

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La centrocampista española Alexia Putellas ha ganado este lunes el Balón de Oro 2026 a la mejor jugadora femenina, galardón que consigue por tercera vez en su carrera tras hacerlo en los años 2021 y 2022, y mantiene el dominio del fútbol femenino nacional en este premio.

Putellas, actualmente en el London City Lionesses inglés, volvió a deslumbrar con un gran nivel con el Barça Femení, con el que ganó todos los títulos, entre ellos su cuarta Liga de Campeones, torneo en el que fue elegida la mejor de la competición.

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Con su victoria, sucede en el palmarés a su compatriota Aitana Bonmatí, ganadora los tres últimos años, y alarga el dominio del fútbol español femenino en el Balón de Oro, vencedor de forma consecutiva desde 2021.