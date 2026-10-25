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Trump tras regreso de María Corina Machado a Venezuela: "espero esté a salvo"

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Washington, 25 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su deseo de que la líder opositora venezolana y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, esté a salvo, tras su regreso a Venezuela, donde reapareció en una iglesia católica del estado Lara, en el noroeste del país.

"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", declaró Trump esta mañana a reporteros en Washington. EFE

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