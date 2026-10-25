Expertos de 17 países analizarán en Ecuador el fenómeno de El Niño y la seguridad hídrica

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Quito, 25 oct (EFE).- Más de un centenar de especialistas de 17 países analizarán en Quito el fenómeno de El Niño, la seguridad hídrica, la conservación de ecosistemas y la producción regenerativa.

La cita denominada, 'BioSummit 2026-The World Biodiversity Summit' reunirá, del 4 al 6 de noviembre, a científicos, investigadores, autoridades, académicos, productores, empresarios y representantes de distintas organizaciones.

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La agenda conectará ciencia, innovación, conocimiento ancestral y sector productivo para analizar cómo la biodiversidad puede contribuir a la seguridad hídrica, la adaptación climática, la producción de alimentos y el desarrollo económico.

Entre 1997 y 1998 hubo en Ecuador un severo fenómeno de El Niño, que ocasionó pérdidas calculadas en 2.882 millones en el país, equivalentes aproximadamente al 15 % del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año, recordaron este domingo los organizadores de la cita.

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Subrayaron que esta experiencia refuerza la importancia de fortalecer la prevención, la gestión del riesgo y la capacidad de adaptación de los ecosistemas y las actividades productivas, aún más en momentos en los que ya se sienten los efectos de El Niño.

Por ello, todas las conferencias estarán abiertas al público sin costo y con previa inscripción para ampliar el acceso al conocimiento científico, experiencias internacionales y propuestas que contribuyan a fortalecer la resiliencia del país.

La jornada inaugural abordará el estado de la biodiversidad y los desafíos globales para su conservación, así como la gobernanza ambiental y la preparación frente a los riesgos climáticos.

Entre los temas previstos figuran el monitoreo de El Niño, las alertas tempranas, la adaptación multisectorial y la protección de ecosistemas estratégicos.

El segundo día estará dedicado a la innovación científica, tecnológica, normativa y financiera aplicada a la conservación y regeneración de la biodiversidad.

Se analizarán herramientas como la inteligencia artificial aplicada a la biodiversidad, la restauración de bosques, los mercados de carbono, la medición ambiental y los desafíos regulatorios que inciden en el comercio internacional.

La tercera jornada se centrará en la producción regenerativa y su contribución a la seguridad alimentaria e hídrica, la recuperación de los suelos y la resiliencia de las actividades económicas.

Además, el 7 de noviembre se realizará una experiencia de campo que permitirá acercarse a ecosistemas estratégicos de Ecuador junto a expertos.

"La biodiversidad no es el paisaje de la economía. Es la maquinaria que la sostiene", subrayó Marcelo J. Salame, director de BioSummit 2026 y presidente de la Asociación Ecuatoriana de Carbono y Biodiversidad. EFE