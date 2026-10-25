Trump asegura que el demócrata Abdul El Sayed es un "yihadista" y pretende "implantar la sharia" en EEUU

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este domingo contra el candidato del Partido Demócrata al Senado Abdul El Sayed, al que ha calificado de "yihadista" y le ha acusado de querer "implantar la sharia" o ley islámica en Estados Unidos.

"Es un yihadista, miembro de Hermanos Musulmanes, un hombre que jamás debería poder estar entre los muros de nuestro grande y bello Capitolio de Washington", ha afirmado Trump este domingo en un mensaje publicado en redes sociales. "Abdulrahman Mohamed El Sayed quiere que nuestro país vaya a la ley de la sharia. Si lo hiciera, ¡él sería el primero en ser juzgado!", ha espetado.

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El Sayed "defiende todo lo que es malo para nuestro país", ha subrayado Trump, que ha participado además en un acto electoral en Michigan. Así, se ha jactado de haber salvado la industria del motor, muy implantada en esta región del país.

Más tarde, ya en el acto en Michigan, ha bromeado con que El Sayed "sería el único senador que tendría que pasar por un detector de metales antes de poder entrar en el Senado" y ha advertido de que cualquier judío que le apoye "debería estar avergonzado".

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Además ha vinculado a El Sayed con el "agitador comunista Hasan Piker", quien sostiene que "EStados Unidos merecía el 11-S". "Es un tipo malo, ¿verdad?", ha planteado después de proyectar un vídeo con frases sacadas de contexto de El Sayerd. "Es peor que yo. Yo soy una buena persona", ha remachado.

El Sayed tiene una ligera ventaja sobre el miembro de la Cámara de Representantes Mike Rogers con vistas a lograr un escaño en el Senado por Michigan en las elecciones de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre.

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