Agencias

0-1. Mbappé adelanta al Real Madrid de rebote

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Barcelona, 25 oct (EFE).- Un solitario gol de Kylian Mbappé, de rebote tras un desqueje de Gerard Martín en el interior del área, ha adelantado al Real Madrid (0-1) al descanso del partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports que enfrenta este domingo al conjunto blanco y al Barcelona en el Spotify Camp Nou.

El cuadro azulgrana llevó el paso del juego y dispuso de más disparos de peligro, pero el Real Madrid se defendió con relativa comodidad, amenazó al contraataque e inauguró el marcador en el minuto 41.

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