Lula aventaja a Flávio Bolsonaro en el inicio del escrutinio, pausado por el Supremo

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São Paulo, 25 oct (EFE).- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene el 57,6 % de los votos, frente al 42,3 % del senador opositor Flávio Bolsonaro, con el 0,25 % del recuento, que fue pausado poco después por la Corte Suprema.

El máximo tribunal determinó que se postergue dos horas el cierre de los colegios electorales en todo el país, previsto para las 17.00 hora local (20.00 GMT), tras los pedidos de ambos candidatos.

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La campaña de Lula reclamó la medida por las denuncias de que Ayuntamientos de ciudades como São Paulo y Salvador, ambas gobernadas por aliados de Bolsonaro, dificultaron el transporte público durante la jornada, en una violación de las normas electorales.

Lula criticó la "canallada" de estos alcaldes durante una breve comparecencia ante los medios de comunicación.

Bolsonaro, por su parte, también pidió que se postergara el horario por el temporal que viven ciertas regiones del país.

Cerca de 160 millones de brasileños estaban hoy llamados a las urnas para elegir a su próximo jefe de Estado, entre Lula y Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro.

En vísperas de los comicios, las encuestas dibujaban un escenario muy incierto, con ambos candidatos en empate técnico.EFE