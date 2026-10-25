Oposición portuguesa critica el silencio del Gobierno sobre el desalojo de las acampadas

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Lisboa, 25 oct (EFE).- La operación policial que la madrugada de este domingo desalojó las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto ha motivado reacciones de la mayor parte de partidos de la oposición, que critican al Gobierno por mantener silencio al respecto mientras algunos de ellos piden explicaciones.

El líder del principal partido de la oposición, el ultraderechista Chega, André Ventura, defendió en un mensaje publicado en su cuenta de X la actuación policial, asegurando que "la Policía ha tenido mucha paciencia con esta gente acampada en las plazas. ¡Demasiada paciencia, incluso!".

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No obstante, criticó la postura adoptada por el Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro (centroderecha), a quien acusó de "esconderse".

"Luís Montenegro se ha estado escondiendo, el PSD (su formación política) se ha estado escondiendo y esta es una causa más por la que el país está completamente a la deriva", aseguró el líder ultra, quien dijo que el Gobierno debería salir públicamente a apoyar a la Policía.

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Por su parte, el líder del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro, convocó una rueda de prensa este domingo para exigir al Ejecutivo una "explicación exhaustiva" sobre la actuación policial en las acampadas, y defendió que la solución al problema de la vivienda "es política, nunca policial".

Montenegro, afirmó Carneiro, "no puede, con su silencio, seguir enfrentando a la policía con los ciudadanos y a los ciudadanos con la policía".

Si bien el Ejecutivo no se ha pronunciado por el momento sobre la operación policial, sí lo ha hecho uno de los partidos de la coalición de Gobierno, el PSD, cuyo portavoz, Sebastião Bugalho, defendió la "proporcionalidad" de la actuación, que se dio "dentro del marco legal que se supone que debe aplicarse para proteger el derecho a la manifestación".

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La intervención de la Policía ha motivado este domingo críticas por parte de organizaciones como Amnistía Internacional o SOS Racismo, mientras que otros partidos de izquierda también han denunciado el uso excesivo de fuerza.

El movimiento por la vivienda, por su parte, ha convocado para este domingo concentraciones en Lisboa y Oporto para rechazar la violencia policial, y otra protesta el martes frente al Parlamento, donde se empezará a debatir la propuesta de presupuestos del Estado para 2027.

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La Policía lanzó una operación simultánea en ambas ciudades a las 2.00 hora local (misma hora GMT) con la que desalojó las acampadas. Según sus cifras, fueron detenidas 31 personas y once resultaron heridas, mientras que los organizadores de las protestas denuncian que son más de 20 los heridos. EFE