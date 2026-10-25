4-0. Berenguer, Iñaki, Paredes y Yuri dan aire al Athletic y dejan tocado al Getafe

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Bilbao, 25 oct (EFE).- El Athletic Club, con goles de Berenguer, Iñaki Williams, Paredes y Yuri, derrotó al Getafe en San Mamés por un rotundo 4-0 que da aire al equipo rojiblanco después de cuatro jornadas sin ganar y deja tocado a un conjunto azulón que sigue sin puntuar como visitante.

En el minuto 17 Alex Berenguer marcó el 1-0 en una falta lateral que entró directamente en la portería de Soria e Iñaki Williams, en el 35, marcó el segundo tras aprovechar un gran pase en profundidad de Berenguer para superar al portero del Getafe.

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Tras el descanso, en el minuto 70, Paredes sentenció al conectar un certero cabezazo a un córner botado por Berenguer y Yuri, en el 88, puso el 4-0 definitivo con un duro disparo desde fuera del área en una falta indirecta tocada por Bereguer. En el minuto 86 fue expulsado con roja directa el visitante Mario Martín.