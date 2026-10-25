Al menos 22 muertos por el choque frontal entre un autobús y un camión en el sur de Kenia

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Nairobi, 25 oct (EFE).- Al menos 22 personas murieron este domingo por la colisión de un camión contra un autobús en el sur de Kenia, en el condado de Makueni, en una de las principales carreteras del país, confirmaron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 hora local (04:00 GMT) en la zona de Kanga, en la carretera que une la capital, Nairobi, con la ciudad costera de Mombasa, según precisó a medios locales el comisionado del Gobierno en Makueni, Abdullahi Khalif.

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Khalif había confirmado inicialmente veinte muertos, pero el número subió después de que dos víctimas sucumbieran a sus heridas.

Según medios kenianos, el autobús siniestrado transportaba pasajeros que regresaban desde Mombasa hasta Nairobi tras acudir a un entierro.

"Es un accidente grave, estamos atendiendo a los supervivientes", declaró a la prensa el doctor Kevin Wamalwa, superintendente del Hospital del Subcondado de Mtito Andei, adonde fueron trasladados los heridos.

"Estamos elaborando una lista de las víctimas. Algunas personas fallecieron mientras recibían tratamiento", añadió.

También confirmó los hechos en un comunicado la Autoridad Nacional de Transportes y Seguridad (NTSA, en inglés) de Kenia, al revelar que "las informaciones preliminares indican que los vehículos colisionaron frontalmente y sugieren que un adelantamiento indebido pudo haber contribuido al accidente".

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"El equipo de investigación de accidentes de la NTSA está colaborando con la Policía para esclarecer la totalidad de las circunstancias que provocaron el accidente", señaló el organismo.

Los hechos ocurrieron semanas después de que al menos 17 personas murieran en otro accidente de tráfico ocurrido en Makueni el pasado día 3, en el que estuvieron involucrados dos camiones, un minibús y varios coches.

Esta carretera suele ser escenario de siniestros, si bien Kenia en general sufre un elevado número de accidentes de tráfico con víctimas mortales, lo que en parte se debe al mal estado de muchos vehículos y carreteras. EFE