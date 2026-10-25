Obama corteja el voto afroamericano para impulsar a El-Sayed en Michigan

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Detroit (EE.UU.), 24 oct (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) visitó este viernes Michigan, en su segundo mitin del día, para atraer el apoyo clave de la población afroamericana en favor del candidato demócrata al Senado, Abdul El-Sayed, quien mantiene una estrecha ventaja sobre su competidor republicano, Mike Rogers.

El expresidente salió en defensa del candidato demócrata frente a las acusaciones infundadas de que tiene vínculos con los Hermanos Musulmanes, que él ha negado y que han difundido tanto su rival republicano como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump:"¡Ya he visto esta película antes! ¡Así empecé!", declaró Obama.

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El-Sayed, hijo de migrantes egipcios y musulmán, presumió hoy de sus orígenes y educación y apeló a la cohesión de este diverso estado con una importante comunidad afroamericana y una destacada presencia árabe.

En este estado bisagra, donde ninguno de los dos partidos tiene una mayoría clara, poco más del 30 % de los afroamericanos votó en las primarias por El-Sayed, que se define como progresista, en lugar de por la opción moderada del Partido Demócrata. Este sábado recibió el respaldo de Obama, una de las figuras más influyentes del partido

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"Su legado sigue ofreciendo una luz que nos guía y lecciones pertinentes para el trabajo que queda por hacer", defendió el aspirante al Senado sobre los mandatos Obama aunque en el pasado le reprochó no haber cumplido sus promesas más progresistas.

"Trump nos metió en una guerra que no nos incumbía. El presidente Obama contuvo una amenaza nuclear sin guerra (el referencia al acuerdo del que se retiró el presidente durante su primer mandato)", dijo El-Sayed durante su mitin en el que urgió a invertir los impuestos en la "gente" y no "en bombardear otros lugares".

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"Adoro su eslogan de campaña ¡Nuestro dinero en nuestros bolsillo' y estoy aquí también porque adoro a BaracK Obama", declaró a EFE Ashely, una joven afroamerciana con la cara del expresidente estampada en la camiseta.

En respuesta a preguntas de EFE, numerosas personas dijeron que ya habían ejercido su voto por correo o habían depositado la papeleta este sábado, primer día de votación anticipada en este estado, aunque alguno prefería guardar la papeleta para el día de las elecciones, el próximo 3 de noviembre.

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En torno al polideportivo del bachillerato técnico Cass, en el centro de Detroit, donde se celebró el encuentro, contrastaban las colas de asistentes y un puesto con chapas de El-Sayed y otra de Trump con el calificativo de "Pendejo" con un reducido grupo de simpatizantes de Rogers que llamaban, a gritos, a El-Sayed "terrorista" y le acusaban de pertenecer al grupo palestino Hamás.

Tanto Obama como El-Sayed criticaron la política "en contra" de todo que despliega el presidente, que este domingo dará un mitin también en el estado de Michigan pero en la ciudad de Port Huron, a cien kilómetros de Detroit.