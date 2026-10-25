Agencias

Investigan si hay dos personas bajo un edificio que colapsó por las lluvias en Colombia

Guardar

Bogotá, 24 oct (EFE).- Las autoridades colombianas investigan si hay dos personas bajo un edificio afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto que colapsó este sábado por las lluvias en la ciudad de Pereira, en la turística región del Eje Cafetero.

La Alcaldía de esa ciudad, capital del departamento de Risaralda (centro), señaló en sus redes sociales que la edificación de cuatro pisos, ubicada frente al teatro Santiago Londoño, en el centro de Pereira, colapsó parcialmente.

PUBLICIDAD

"El inmueble, afectado por el sismo de agosto, estaba en proceso de demolición. Organismos de socorro adelantan labores de búsqueda ante la posible presencia de dos personas", añadió la información.

El terremoto del 10 de agosto, que tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), causó 335 muertes, dejó 4.516 heridos y 103 desaparecidos, según el más reciente balance oficial.

Las cifras de las autoridades señalan que el terremoto dejó 36.478 viviendas destruidas y 207.889 averiadas. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Las acampadas permanecen en Lisboa y Oporto a pesar de las advertencias de la Policía

Infobae

Lula y Flávio Bolsonaro cierran la campaña de la segunda vuelta con actos multitudinarios en el sureste

Lula y Flávio Bolsonaro cierran la campaña de la segunda vuelta con actos multitudinarios en el sureste

Encuentran restos que pueden ser de soldados salvadoreños en Haití, segun el NYT

Infobae

China niega las acusaciones de EEUU sobre prácticas coercitivas de minería ilegal en Nicaragua y Costa Rica

China niega las acusaciones de EEUU sobre prácticas coercitivas de minería ilegal en Nicaragua y Costa Rica

A un día de las elecciones de Brasil: fin de campaña multitudinario y empate en encuestas

Infobae