Fiscal general de EEUU defiende demanda para frenar certificación electoral en Alaska

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Washington, 24 oct (EFE).- El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, defendió este sábado una polémica demanda que el Departamento de Justicia presentó, a petición del presidente Donald Trump, para frenar la certificación de los resultados electorales en Alaska si el candidato republicano pierde la contienda.

En una publicación en su cuenta de la plataforma X, Blanche aseguró que el recurso busca garantizar que las boletas "se conserven de manera que solo las autoridades de Alaska tengan la información necesaria para determinar si los electores fueron confundidos o engañados".

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La demanda, presentada el jueves, ya ha sido impugnada por organizaciones de defensa de los derechos civiles, que la han calificado de ataque "sin precedentes" contra la democracia.

El recurso del Gobierno solicita de manera anticipada a los tribunales que suspendan la certificación de los resultados y permitan abrir una investigación si el candidato republicano Daniel S. Sullivan pierde los comicios del próximo 3 de noviembre.

Sullivan, actual senador por Alaska, se enfrenta a la demócrata Mary Peltola, quien le aventaja por pocos puntos porcentuales en las últimas encuestas de intención de voto.

La demanda del Departamento de Justicia alega que la presencia de un tercer candidato, un político independiente llamado Daniel J. Sullivan, podría confundir a los votantes al marcar la papeleta.

Por ello, el Gobierno pide a los tribunales que, si el republicano pierde, suspendan la certificación y ordenen revisar los votos emitidos a favor del independiente para determinar si los electores pretendían votar por el actual senador.

Los republicanos han intentado impedir que J. Sullivan, un maestro jubilado, participe en la contienda. Lo han calificado de "impostor" y acusado de colaborar con los demócratas, señalamientos que el candidato ha rechazado y para los que no han presentado pruebas.

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En la contrademanda, presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y la campaña de Peltola, los demandantes acusan al Ejecutivo de buscar injerir en unas elecciones administradas por el Gobierno estatal de Alaska y de llevar a cabo un "ataque a nivel nacional" contra unas elecciones libres.

El viernes, en declaraciones a periodistas en Florida, Trump reconoció que él mismo había pedido a Blanche que presentara el recurso. "Fui yo el que dije que debía hacerse", aseguró el mandatario.

Esta batalla legal se suma a otras actuaciones relacionadas con las elecciones de medio mandato del Departamento de Justicia, encabezado por Blanche, exabogado personal de Trump.

En California, la cartera amenazó con investigar a las autoridades electorales que no ayuden a identificar a personas sin ciudadanía estadounidense presuntamente inscritas para votar, pese a que diversos estudios señalan que el voto de no ciudadanos es "extremadamente infrecuente".

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Además, el Departamento de Justicia anunció en agosto que desplegará una cifra récord de 1.000 observadores federales en centros de votación de todo Estados Unidos este noviembre.

En las elecciones de medio mandato, conocidas como 'midterms' en inglés, el Partido Republicano se juega el control del Congreso, que, si pasa a manos de los demócratas, podría servir de contrapeso a la agenda de Trump.

Los comicios del 3 de noviembre renovarán un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. EFE