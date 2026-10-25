Mueren 4 pilotos de la Fuerza Aérea filipina al estrellarse dos aviones de entrenamiento

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Manila, 25 oct (EFE).- Cuatro pilotos de la Fuerza Aérea de Filipinas murieron tras estrellarse dos aviones de entrenamiento SF-260 durante un vuelo de instrucción en una base aérea de la provincia de Batangas, al sur de Manila, informó este sábado la institución militar.

El accidente ocurrió el viernes 23 de octubre en la base aérea de Fernando, donde las dos aeronaves se precipitaron dentro de las instalaciones militares, según un comunicado de la Fuerza Aérea filipina.

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Medios locales informaron de que los aparatos colisionaron en pleno vuelo, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente esa versión.

El siniestro no causó más víctimas, de acuerdo con la información difundida por el Ejército.

La Fuerza Aérea ha suspendido temporalmente las operaciones de su flota de aviones SF-260 mientras se investigan las causas del accidente.

El suceso se produce después de otros accidentes mortales con este modelo de aeronave. En mayo pasado, dos pilotos fallecieron al estrellarse un SF-260 en una zona montañosa del norte del país. En 2023, otro avión SF-260 TP Marchetti se accidentó durante un vuelo de entrenamiento, con un balance de dos pilotos muertos.

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Las Fuerzas Armadas filipinas utilizaron aeronaves SF-260 durante las operaciones aéreas desarrolladas en 2017 contra grupos armados vinculados al Estado Islámico en la ciudad de Marawi, en el sur del país. EFE