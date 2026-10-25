Agentes mexicanos abaten a reo fugado y detiene a cuatro personas en el noroeste del país

Guardar

Ciudad de México, 24 oct (EF).- Agentes mexicanos capturaron a cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo, además de abatir a considerado por las autoridades un objetivo prioritario y decomisaron armas, vehículos y droga en el estado de Sonora, en el noroeste del país.

En un comunicado emitido este sábado, distintas agencias de seguridad del Gobierno de México indicaron que un operativo conjunto, con apoyo aéreo y terrestre, derivó en un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes en el área de San Antonio.

PUBLICIDAD

En dicho lugar fue abatido alias El Meny Carranza y fueron capturados otros cuatro sujetos.

Los agentes también decomisaron cinco armas largas, dos armas cortas, 45 cargadores de diversos calibres, cartuchos, cuatro vehículos, tres chalecos balísticos y una bolsa con marihuana.

En la nota se relató que cuando los agentes arribaron al lugar fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que la agresión fue repelida en estricto apego a los protocolos de actuación correspondientes, momento en que fue abatido Carranza.

PUBLICIDAD

Según fuentes policiales, Carranza era uno de los tres internos que escaparon de un penal de la ciudad de Hermosillo, el pasado 11 de julio y por quien la Fiscalía del Estado de Sonora ofrecía una recompensa de un millón de pesos (unos 54.000 dólares, por ofrecer información para dar con su localización.

A las personas arrestadas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal.

En las acciones de seguridad, que buscan desarticular estructuras delictivas, participó personal de las secretaría de Marina (Marina) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) además de agentes de la Fiscalía General del Estado de Sonora, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). EFE

PUBLICIDAD