Mujeres Caballas se manifiestan en Madrid con Vivas al frente "por una Ceuta segura, española y europea"

25/10/2026 Manifestación de las Mujeres Caballas en Madrid. Miles de personas apoyan este mediodía en Madrid a las mujeres de Ceuta en un manifestación convocada para exigir soluciones para que la ciudad autónoma pueda regresar a la normalidad previa al 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos. ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA

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Miles de personas apoyan este mediodía en Madrid a las mujeres de Ceuta en un manifestación convocada para exigir soluciones para que la ciudad autónoma pueda regresar a la normalidad previa al 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de 80.000 personas procedentes de Marruecos.

Desde las 11.30 horas familias ceutíes marchan desde la glorieta de Atocha con destino al Congreso de los Diputados, en la Plaza de las Cortes, donde leerán un manifiesto que pondrá plazo a sus exigencias: treinta días para que se materialicen los cambios.

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"No hemos visto ninguna solución en estos tres meses. Ceuta necesita un retorno inmediato de los inmigrantes y un refuerzo de las fronteras con más medios humanos, materiales y tecnológicos", defiende Maxi Lacasa, policía local en la ciudad autónoma y miembro de 'Mujeres Caballas'.

En la manifestación está presente el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha denunciado que la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad tres meses después de la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.

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"Ceuta sigue viviendo una situación absolutamente insostenible, una situación totalmente alejada de la normalidad. No hemos recuperado la normalidad", ha afirmado Vivas al inicio de la marcha.

Vivas ha defendido que la movilización, que reclama la vuelta a la normalidad en la ciudad autónoma, está "más que justificada" porque los ceutíes "han tenido que cambiar sus hábitos de vida y han perdido seguridad, tranquilidad y libertad". "Es una situación insoportable. Venimos a decir aquí, basta ya. Demandamos, de una manera justa, cívica y pacífica, a la vez que contundente, la vuelta a la normalidad", ha reiterado.

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En este sentido, Vivas ha defendido que esa normalidad solo se conseguirá con el retorno de los migrantes que aún están en Ceuta y que ha cifrado en torno a 15.000 personas. "Nos sentimos indignados con el comportamiento del presidente del Gobierno", ha indicado.

En su alocución, el presidente de Ceuta ha cifrado en un 60 por ciento el incremento de la delincuencia y en un 400 por ciento el de las urgencias sanitarias, además de asegurar que la economía ceutí ha caído cinco puntos en su PIB.

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"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", ha destacado, antes de reivindicar la unidad de los españoles y agradecer el apoyo recibido desde el resto del país.

MADRES DE FAMILIA EN LA CABEZA DE LA PROTESTA

La organización Mujeres Caballas nació de forma espontánea y está formada por "cabezas de familia" que pertenecen a distintos sectores y que piden a toda la sociedad española su apoyo.

"Somos abogadas, policías, sanitarias, maestras... Que en la puerta de los colegios, en las conversaciones del día a día fuimos las primeras en dar un paso adelante para reclamar que Ceuta tiene que volver a la normalidad", explica Maxi Lacasa.

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La seguridad es uno de los principales motivos que ha llevado a las 'caballas' a desplazarse hasta Madrid para pedir cambios. "Vemos reyertas diarias que precisan asistencia sanitaria. Ha habido más de 400 agresiones sexuales que se producen especialmente entre los propios migrantes porque nosotros nos estamos confinando", explica la policía local.