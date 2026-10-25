Israel mata a 4 palestinos en nuevos ataques contra Gaza, según fuentes hospitalarias

Guardar

Gaza, 25 oct (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo al menos a cuatro palestinos en diferentes ataques contra la Franja de Gaza, según informaron a EFE fuentes médicas de los hospitales que recibieron los cuerpos, en una nueva violación del actual alto el fuego.

Un palestino identificado como Hamdan Salman abu Amra, según la información de una fuente del Hospital Al Aqsa, falleció esta mañana en un ataque perpetrado por un dron israelí al este de Deir al Balah (centro de Gaza); mientras que un segundo murió en otro ataque aéreo contra un grupo de personas al noroeste de la ciudad de Gaza.

PUBLICIDAD

La segunda víctima ha sido identificada como Fawzi Salem a Sawarka, de 54 años, de acuerdo con una fuente del Hospital Al Shifa al que fue trasladado junto a varios heridos, incluido uno grave.

Otros dos palestinos murieron en un tercer ataque contra la ciudad de Jan Yunis (sur), en el que otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño, informó el Hospital Naser, que identificó a las víctimas como Alaa Ahmed abu Zayed y su hermano, Nabil.

PUBLICIDAD

Estos ataques, diarios, se producen pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año. Solo ayer sábado, Israel mató a otros cuatro gazatíes e hirió a otros 14, según datos publicados hoy por el Ministerio de Sanidad local.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.550 gazatíes y herido a otros 5.500, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.500 palestinos desde octubre de 2023. EFE

PUBLICIDAD