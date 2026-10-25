Temas del día de EFE Internacional del domingo 25 de octubre (12:00 GMT)

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DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

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Sao Paulo - El senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se disputan la Presidencia de Brasil en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran tres semanas después del triunfo del candidato opositor en la primera vuelta.

- Los colegios electorales de Brasil abrieron puntualmente a las 08:00 hora local (11:00 GMT) y cerrarán a las 17:00 (20:00 GMT)

- El candidato de la ultraderecha Flávio Bolsonaro votó en un colegio de Rio de Janeiro y llamó a acudir a las urnas, "haga lluvia o haga sol", para cambiar el rumbo del país.

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FRANCIA LE PEN

París - La candidata de la extrema derecha francesa a las presidenciales de primavera y favorita de las encuestas, Marine Le Pen, pronuncia el discurso de lanzamiento de campaña en el congreso de su partido en Orleans, que se desarrolla en un clima de tensión por la presencia de miles de personas llegadas a la ciudad para mostrarle su rechazo, y con un dispositivo de seguridad excepcional.

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SERBIA ELECCIONES

Belgrado - Serbia celebra elecciones legislativas adelantadas, en las que el hasta ahora presidente, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, se presenta como candidato a primer ministro, en un intento de mantenerse en el poder.

- Las elecciones comenzaron este domingo con una participación del 19,7 % del electorado en las primeras tres horas de votación, el doble que en los comicios anteriores, celebrados en 2023.

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BULGARIA ELECCIONES

Sofía - Bulgaria celebra elecciones presidenciales, en las que la actual jefa de Estado interina, Iliana Yotova, considerada cercana al expresidente y ahora primer ministro búlgaro, el prorruso Rumen Radev, es la favorita, aunque no está claro si podrá ganar en primer ronda o si necesitará una segunda vuelta electoral con el siguiente candidato más votado.

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ISRAEL ELECCIONES

Jerusalén - El Ejército israelí anunció hoy que cerrará totalmente Cisjordania ocupada el próximo martes, día de las elecciones generales en Israel, mientras continúa la operación militar ordenada por Benjamín Netanyahu en la ciudad de Hebrón, con demoliciones, arrestos y la expulsión de cientos de familias de sus casas.

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- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, compartió este domingo un texto en el que advierte que si no es reelegido hay peligro de "un segundo holocausto".

- Su principal rival y favorito para ganar las elecciones, Gadi Eisenkot, dijo que Netanyahu está "en un estado de histeria", tras publicar este una imagen de una supuesta bomba atómica cayendo sobre Tel Aviv.

- El Ejército israelí mató este domingo al menos a cuatro palestinos en diferentes ataques contra la Franja de Gaza, informaron a EFE fuentes médicas.

- Las autoridades iraníes guardan absoluto silencio sobre las elecciones israelíes del próximo martes, aunque la guerra con Irán ocupa un lugar central en la campaña de Netanyahu, que ha presentado el derrocamiento de la República Islámica como un objetivo. (Texto)

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ADEMÁS

EEUU ELECCIONES | Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin en Port Hurson, Míchigan, un estado decisivo en las elecciones de medio mandato de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Donald Trump encara en la última semana antes de las legislativas, unos días cruciales en el plano económico, con la celebración de una reunión de la Fed que se podría saldar con una nueva subida de tipos en un panorama marcado por la impopularidad de los republicanos ante el aumento de la inflación. (Texto)

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- Las aspiraciones presidenciales de JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos y favorito de los republicanos para 2028, siguen en el aire, a la espera del resultado de las legislativas de noviembre y de un respaldo explícito de Donald Trump que aún no llega. (Texto)

- Grupos civiles estadounidenses buscan mantener el aborto en la agenda de las elecciones de mitad de mandato. (Texto) (Vídeo)

YEMEN CONFLICTO | El Cairo - El aeropuerto internacional de Riad reabrió este domingo dos de sus cinco terminales, tras haber sufrido varios ataques de los hutíes del Yemen -uno hace dos semanas mató a 13 personas- mientras continúa la escalada de hostilidades entre la coalición liderada por Arabia Saudí y los rebeldes. (Texto)

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ITALIA PROTESTAS | Milán (Italia)- La ciudad italiana de Milán, sinónimo de lujo y moda, se ha convertido en el principal foco de unas protestas sociales que han llegado a degenerar en disturbios y saqueos puntuales, síntoma de un problema a menudo ignorado, según advierten los expertos. Por Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SIP ASAMBLEA | Bogotá - Última jornada de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Periodismo (SIP) el anuncio de la nueva directiva, paneles sobre inteligencia artificial y acoso en las redacciones, y la entrega del premio Ejecutiva del Año a la consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil. (Texto)

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MÉXICO SEGURIDAD | Ciudad de México - Con apenas 20 centímetros de estatura, 7 kilos de peso, uniforme táctico confeccionado a la medida y un impacto masivo en redes sociales, Comando Chihuahua, un perro de raza pequeña de un año y tres meses de edad, se ha convertido en el agente de proximidad social más popular de la Guardia Nacional de México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

UCRANIA GUERRA | Uman/Pervomaisk -La campaña de ataques rusos contra centros comerciales y logísticos en Ucrania destruye puestos de trabajo, provoca pérdidas económicas masivas y deja a los ucranianos con cada vez menos opciones de ocio. Por Marcel Gascón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Horinger (China).- Conocida por sus extensas praderas y sus recursos energéticos, la región china de Mongolia Interior busca hacerse un hueco en la carrera mundial por la inteligencia artificial (IA) mediante la construcción de grandes centros de datos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UE URBANISMO | Bruselas - A los pies del edificio Berlaymont, la imponente sede de la Comisión Europea, hay una rotonda belga que desafía las ambiciones del proyecto comunitario. Por Javier Albisu. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA CERVANTES | Pekín - El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, analiza en una entrevista con EFE la evolución del español en China, los planes de expansión de la institución y los retos que plantean la inteligencia artificial y los cambios en la enseñanza del idioma. (Texto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- La suerte corrida por cuatro militares salvadoreños emboscados en Haití sigue sin conocerse una semana después del ataque a pesar de la operación de búsqueda lanzada por el presidente de ese país, Nayib Bukele, quien desmintió versiones de que unos cuerpos encontrados correspondan a los desaparecidos. (Texto)

Buenos Aires - MARADONA JUICIO - El presidente del tribunal que juzgó a siete personas por la muerte de Diego Armando Maradona, Alberto Gaig, es un especialista en derecho penal que, tras aguantar durante meses una fuerte presión, no pudo evitar romper a llorar cuando el pasado jueves este mediático juicio quedó visto para sentencia.

Ciudad de México - MÉXICO SEGURIDAD - Con apenas 20 centímetros de estatura, 7 kilos de peso, uniforme táctico confeccionado a la medida y un impacto masivo en redes sociales, Comando Chihuahua, un perro de raza pequeña de un año y tres meses de edad, se ha convertido en el agente de proximidad social más popular de la Guardia Nacional de México. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción.- PARAGUAY EL NIÑO.- Las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño han dejado más de 4.000 familias damnificadas en todo el país, entre ellas cientos de personas en la ciudad de Ayolas, en el departamento paraguayo de Misiones (sur), por la crecida del río Paraná. (Texto)(Foto)(Video)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- El presidente estadounidense, Donald Trump, encara en la última semana antes de las legislativas unos días cruciales en el plano económico, con la celebración de una reunión de la Fed que se podría saldar con una nueva subida de tipos en un panorama marcado por la impopularidad de los republicanos ante el aumento de la inflación. (Texto)

Santiago de Chile.- LA RIOJA CHILE.- Santiago de Chile es la primera parada del viaje institucional del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, a Latinoamérica, que inicia con su asistencia a la celebración de la festividad de San Mateo por parte de la Sociedad Benéfica La Rioja de Chile, donde se reúne con riojanos que emigraron a este país andino y sus descendientes. (Texto)(Foto)(Video)(Audio)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- La primera vez que la cineasta mexicana Vania Quevedo pisó un set de rodaje fue a los 15 años, cuando su padre participaba en un comercial institucional de la empresa pública Petróleos Mexicanos (Pemex) que mostraba a los trabajadores petroleros como “hombres de familia”, una realidad que contrasta en su documental ‘Mi sangre es petróleo’. (Texto) (Foto)

Asunción.- PARAGUAY CÁRCELES.- Una delegación del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura estará en Paraguay del 25 de octubre al 3 de noviembre, para constatar el estado de las cárceles y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en las visitas de 2009 y 2010. (Texto)

23:00GMT.- Washington.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un mitin de campaña en Macon (Georgia) por las elecciones de medio mandato de noviembre

10:00GMT.- Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se disputan la Presidencia de Brasil en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran tres semanas después del triunfo del candidato opositor en la primera vuelta. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

17:00GMT.- Lima.- TOROS PERÚ.- La tercera corrida de toros de la Feria del Señor de los Milagros reúne en la plaza de toros de Acho, en Lima, a los matadores españoles Morenito de Aranda y Román y al peruano Joaquín Galdós para lidiar con ejemplares de ganadería española Victorino Martín.

18:00GMT.- Port Hurson.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin electoral en Port Hurson, Míchigan, un estado decisivo en las elecciones de medio mandato de noviembre (Foto) (Vídeo)

Europa

Uman/Pervomaisk.- UCRANIA GUERRA.- La campaña de ataques rusos contra centros comerciales y logísticos en Ucrania destruye puestos de trabajo, provoca pérdidas económicas masivas y deja a los ucranianos con cada vez menos opciones de ocio, al tiempo que obliga a las empresas a buscar nuevas formas de almacenamiento y distribución. Por Marcel Gascón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- BRASIL ELECCIONES.- La comunidad brasileña en Portugal, la segunda más grande en el exterior después de la de EE.UU, vota en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. El Consulado General de Brasil en Lisboa habilitará una sala de prensa en el Rectorado de la Universidad de Lisboa. Rectorado de la Universidad de Lisboa.

Sofía.- BULGARIA ELECCIONES.- Bulgaria celebra hoy la primera ronda de las elecciones presidenciales, en las que se la actual mandataria interina, Iliana Yotova, una aliada del primer ministro, el prorruso Rumen Radev, busca una mayoría para llegar a la segunda y decisiva vuelta, en la que se enfrentará con toda probabilidad al candidato europeísta Andrey Gyurov. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belgrado.- SERBIA ELECCIONES.- Serbia celebra hoy elecciones legislativas adelantadas, en las que el hasta ahora presidente, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, se presenta como candidato a primer ministro, en un intento de mantenerse en el poder. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

08:00GMT.- Aquisgrán.- CAMBIO CLIMÁTICO.- La abogada germana Roda Verheyen, que defendió al guía de montaña y agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya en su pulso judicial contra la empresa energética alemana RWE, recibe el Premio Alemán del Medio Ambiente, el mayor de Europa, en una ceremonia organizada en Aquisgrán. Eurogress Aachen, Monheimsallee 48, 52062 Aquisgrán. (Texto)

13:00GMT.- París.- FRANCIA LE PEN.- Discurso de la candidata de la extrema derecha francesa a las presidenciales, Marine Le Pen en el congreso de su partido, la Agrupación Nacional (RN). (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Rabat -SAHARA OCCIDENTAL- La situación del Sáhara Occidental vuelve esta semana a la agenda internacional: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá el viernes para analizar los avances diplomáticos y reconsiderar el futuro de la Minurso, en un contexto en el que gana peso la propuesta marroquí de autonomía para la excolonia española pero no se ha logrado una solución política definitiva.(Texto)

El Cairo.- EGIPTO AGUA.- Egipto celebra la novena edición de la Cairo Water Week, que tiene lugar durante cinco días, desde el 25 al 29 de octubre, bajo el lema: "El agua como catalizador para la paz, la prosperidad compartida y un planeta sostenible".

Doha.- CATAR FORO.- Comienza la primera jornada del Foro Mundial de Inversiones 2026, el cual celebra su novena edición en Doha, donde jefes de Estado, ministros, directores ejecutivos, fondos soberanos y bancos de desarrollo de más de 160 países se reúnen en torno a un tema central: invertir en el futuro. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA CERVANTES.- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, analiza en una entrevista con EFE la evolución del español en China, los planes de expansión de la institución y los retos que plantean la inteligencia artificial y los cambios en la enseñanza del idioma. (Texto) (Vídeo)

Horinger.- CHINA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Conocida por sus extensas praderas y sus recursos energéticos, la región china de Mongolia Interior busca hacerse un hueco en la carrera mundial por la inteligencia artificial (IA) mediante la construcción de grandes centros de datos, una transformación que promete inversiones y actividad económica, pero que también plantea interrogantes sobre el consumo de recursos y sus beneficios para la población local. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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