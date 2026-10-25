Miles protestan en Praga contra la ley que reduce la financiación a los medios públicos

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Viena, 25 oct (EFE).- Decenas de miles de personas protestaron este domingo en el centro de Praga en contra de los planes del Gobierno populista y nacionalista de Chequia de eliminar el canon que paga cada hogar para la radio y televisión pública del país centroeuropeo, informó Radio Praga en su versión electrónica.

La coalición formada por populistas y nacionalistas, liderada por el magnate Andrej Babis, aprobó en la noche del viernes al sábado en primera lectura una ley que elimina ese canon (unos 100 euros por año) para pasar a financiar los servicios públicos de radio (CRo) y televisión (CT) a través de los presupuestos del Estado.

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La manifestación bajo el lema 'No toquen los medios de comunicación' fue convocada por la asociación cívica 'Un millón de momentos por la democracia', que en el pasado ya había organizado protestas contra Babis.

Con los cambios propuestos por el Gobierno, los medios públicos perderían en torno al 15 % de su financiación en comparación con la situación actual.

Según la oposición europeísta, los cambios propuestos son un paso hacia el control estatal de la radio y de la televisión públicas, lo que amenaza la independencia de los medios.

Tras la votación parlamentaria en la madrugada del sábado, el comité de empresa de CRo y CT convocó una huelga para el 3 de noviembre.

Además, quiere impugnar ante el Tribunal Constitucional y la Comisión Europea la forma en que la coalición gobernante hizo aprobar el proyecto de ley en primera lectura en la Cámara Baja, informó Radio Praga.

También el presidente del país, el exgeneral de la OTAN Petr Pavel, criticó en X la forma de actuar del Ejecutivo, que adoptó la ley en primera lectura en plena madrugada del sábado.

Según el mandatario, un conocido crítico de Babis, esa votación "socava la confianza en las buenas intenciones del Gobierno" y "suscita serias dudas sobre sus motivos".

Los medios de comunicación públicos son "pilares fundamentales de la democracia" y su reforma debe producirse en medio de un amplio debate público, señaló Pavel.

Babis, por su parte, aseguró en un vídeo colgado en X que el Gobierno no pretende controlar los medios públicos, al tiempo que acusó a la oposición y a sus críticos de azuzar las tensiones en el país.

"Cancelar el canon no significa el final de la televisión y la radio checa, ni su nacionalización, ni una amenaza para la democracia. Al contrario, su financiación será más estable, más previsible y mejor protegidas", aseguró. EFE