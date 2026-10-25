Encuestas postelectorales apuntan a resultado ajustado en las presidenciales en Bulgaria

Guardar

Sofía, 25 oct (EFE).- Las primeras encuestas a pie de urna publicadas este domingo en Bulgaria tras el cierre de los centros de votación apuntan a un ajustado resultado de las elecciones presidenciales entre la prorrusa Ilana Yotova y su rival europeísta Andrey Gyurov.

Yotova, actual presidenta en funciones, habría obtenido entre el 35 % y 36,5 % de los votos y se enfrentará así en la segunda y decisiva vuelta el próximo 1 de noviembre a Gyurov, quien recibió hoy el apoyo de un estimado 32,5 %.

PUBLICIDAD

Según los datos de los institutos demoscópicos Myara y Trend publicados por la televisión privada Nova TV, la participación en los comicios fue históricamente baja, con un estimado 21 %, el nivel más bajo desde la caída del comunismo en 1989 en el país balcánico. EFE

(foto) (vídeo)