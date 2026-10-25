La oposición portuguesa critica el uso "desproporcionado" de la fuerza en el desalojo de las acampadas

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El Partido Socialista de Portugal, principal formación de la oposición, ha rechazado este domingo el uso "desproporcionado" de la fuerza durante el desmantelamiento por parte de la Policía portuguesa de las acampadas por la vivienda de Oporto y Lisboa la pasada madrugada.

"No podemos quedarnos indiferentes después de que una protesta que se dijo pacífica haya terminado de esta forma", ha afirmado el secretario general socialista, José Luís Carneiro, en rueda de prensa desde Oporto recogida por la prensa lusa.

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Carneiro ha censurado las "incomprensibles" imágenes de la intervención policial y ha exigido al primer ministro, Luís Montenegro, un "esclarecimiento cabal" de la actuación. Además ha criticado el silencio del propio Montenegro, "primer y principal responsable" de lo ocurrido.

Mientras, el Bloque de Izquierda ha condenado la "afrenta para la democracia" que considera la acción de "violencia policial". "Luís Montenegro ha respondido a la fuerza democrática y pacífica de las calles con violencia policial, golpeando, persiguiendo y acorralando", ha denunciado el coordinador del Bloque, José Manuel Pureza. "La única respuesta a la descontrolada crisis de la vivienda es la represión en frío", ha añadido.

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También el partido ecologista y de izquierda Libre ha criticado la "absolutamente inaceptable" intervención policial ante una "manifestación pacífica". Se trata de una "violencia planeada que fue deliberada", ségun la portavoz de Libre Isabel Mendes Lopes.