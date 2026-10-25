Le Pen: "Vamos a combatir el oscurantismo de la ideología islamista"

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Orleans (Francia), 25 oct (EFE).- La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, que este domingo lanzó su campaña al Elíseo en un gran mitin en Orleans, anunció buscar "el renacimiento" de Francia y se comprometió a combatir "todos los oscurantismos", el primero de los cuales es, dijo, "el de la ideología islamista".

"Rechazamos la estigmatización de las mujeres en nombre de un dogma de otro tiempo", dijo la política, favorita de todos los sondeos para imponerse en las presidenciales de abril-mayo próximos.

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En medio de un espectáculo "a la americana", que recordó en Francia a los que la campaña del conservador Nicolas Sarkozy en 2012, Le Pen desgranó algunos de los puntos principales de su ideario político, centrados en el soberanismo económico, el combate contra la inmigración y el "restablecimiento del orden".

Además de la ideología islamista, prometió también "combatir la violencia" que atribuyó a la izquierdista La Francia Insumisa, cuyo líder, Jean-Luc Mélenchon, aparece como su principal rival en los sondeos.

"También combatiremos el oscurantismo tecnófobo", dijo Le Pen, que encarnó en "la ecología punitiva" que "desafía el progreso" y al "derrotismo" que "anuncia cada semana el fin del mundo y sugiere, incluso, dejar de tener hijos".

Aclamada por un público enfervorecido, Le Pen aseguró que su batalla no busca "restaurar la Francia de ayer, sino construir la de mañana".

Aseguró que el estado actual del país "no es culpa de su pueblo, es culpa de sus políticos" y proclamó "una alternancia que no es un acto revolucionario" pero que consideró necesaria en la vida democrática del país.

Derrotada en la segunda vuelta de las dos últimas presidenciales por Emmanuel Macron, Le Pen acusó a este de haber dejado al país "al borde del precipicio" y propuso "rescatarlo".

"Lo proclamo aquí, en Orleans, la ciudad de Juana de Arco, que antes de ganar la batalla ganó otra, la de convencer que se podía vencer", señaló. EFE

(foto)(vídeo)