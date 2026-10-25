Las elecciones legislativas de Serbia comienzan con una muy alta participación

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Belgrado, 25 oct (EFE).- Las elecciones legislativas de Serbia, consideradas las más importantes en un cuarto de siglo, comenzaron este domingo con una participación del 19,7 % del electorado en las primeras tres horas de votación, el doble que en los comicios anteriores, celebrados en 2023.

El expresidente Aleksandar Vucic, hombre fuerte de la política en el país balcánico desde 2014, se presenta como candidato a primer ministro al frente del gobernante Partido Progresista Serbio (SNS).

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A las 10.00 (09.00 GMT), el 19,7 % de los serbios convocados a votar había acudido ya a las urnas, más del doble que en las legislativas de de hace tres años cuando el SNS acabó ganando por mayoría absoluta.

Según varios analistas, una elevada participación podría beneficiar a la candidatura opositora Lista de los Estudiantes, especialmente en un escenario de resultados muy ajustados, como vaticinan los sondeos.

Tras votar en una guardería en las afueras de Belgrado, Vucic declaró ante la prensa que espera que el proceso se desarrolle sin problemas.

"Escucharemos la voluntad democrática de los ciudadanos. Se puede ganar o perder unas elecciones. De cualquier manera, actuaremos con responsabilidad", declaró el aspirante a primer ministro ante los numerosos medios presentes.

Preguntado por EFE sobre si se retiraría de la política en caso de perder, Vucic, de 56 años, dijo que primero hay que esperar al resultado de hoy.

El político nacionalista y populista advirtió de que Serbia decide hoy si avanza hacia el futuro o si regresa a "la época de las privatizaciones depredadoras, la devastación económica del país y la humillación política tanto de la nación como del Estado".

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Vucic aspira en estas elecciones a prolongar sus doce años como hombre fuerte de Serbia, primero como primer ministro, hasta 2017, y después como jefe del Estado hasta el mes pasado, cuando dimitió para volver a optar a liderar el Gobierno.

Ha centrado su campaña en la promesa de estabilidad frente a la Lista de los Estudiantes, una candidatura integrada por expertos y profesionales, impulsada por alumnos universitarios que lideran desde hace dos años un movimiento ciudadano contra la creciente corrupción y el autoritarismo que atribuyen a Vucic.

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"Lo más importante es que la gente salga a votar libremente y según su conciencia", dijo ante la prensa Ilija Srdanovic, el cardiólogo que encabeza la lista electoral, aunque no ejerce como su líder ni ha sido designado candidato a primer ministro.

"Lo que hemos visto hasta ahora es que todo ha estado muy bien organizado y la votación transcurre sin problemas", valoró, por su parte, Gilles Baum, jefe de la misión de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

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No obstante, la ONG Centro para la Investigación, la Transparencia y la Responsabilidad (CRTA) ha denunciado algunas incidencias, como un leve retraso en la apertura del 16 % de los colegios electorales o problemas iniciales para que los observadores independientes accedieran a los centros de votación.

Esta organización había denunciado previamente graves irregularidades durante la campaña, como coacciones a la oposición, presiones, compra de votos y campañas de manipulación en los medios afines a Vucic, la mayoría de los cuales se posicionan contra la oposición.

Aproximadamente 6,4 millones de serbios pueden acudir a votar hasta las 20.00 (19.00 GMT) en estas elecciones, consideradas las más trascendentales y reñidas en Serbia desde que las protestas ciudadanas masivas provocaron la caída del régimen autoritario de Slobodan Milosevic. EFE

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(foto) (vídeo)